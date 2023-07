Tempesta d’amore: Ariane scopre che Robert sposerà Lia e… | Anticipazioni italiane

Vendetta, odio e amore si intrecceranno ancora una volta nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. Tra pochissimo, la perfida Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) verrà infatti a conoscenza di una notizia che cambierà tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert e Lia decidono di sposarsi

Per mesi il triangolo tra Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), Lia Holle (Deborah Müller) e Ariane Kalenberg ha infiammato le puntate di Tempesta d’amore, lasciando spazio per ogni epilogo. Grazie ad i suoi intrighi, la perfida dark lady è infatti arrivata molto vicina non solo a separare per sempre Lia e Robert, ma anche a sposare quest’ultimo!

Come sappiamo, fortunatamente all’ultimo istante Robert ha aperto gli occhi su chi sia davvero la donna che stava per sposare, mandando così all’aria le nozze. Da quel momento in poi ogni bugia ed intrigo della Kalenberg si è pian piano sciolto come neve al sole, permettendo così a Robert e Lia di tornare insieme, mentre per Ariane si sono aperte le porte del carcere.

E così, ormai liberi dall’incubo della loro più acerrima nemica, i due innamorati hanno deciso di recuperare il tempo perduto e fare finalmente il grande passo, diventando marito e moglie. Una notizia che non rimarrà segreta a lungo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph rivela ad Ariane che Robert e Lia si sposano

L’annuncio delle future nozze di Saalfeld e della Holle verrà ovviamente accolta con grande entusiasmo al Fürstenhof, a partire da Werner (Dirk Galuba) e Christoph (Dieter Bach). Una gioia che non sarà solo legata alla felicità dei due promessi sposi…

Ben sapendo quanto la notizia farebbe soffrire Ariane, Christoph non perderà infatti tempo e si precipiterà dalla sua nemica giurata per annunciargli la “lieta novella”. Peccato solo che il risultato non sarà quello sperato…

Se da una parte la Kalenberg sarà devastata all’idea che il “suo” Robert possa sposare un’altra donna, dall’altra sarà infatti proprio questo dolore a farle ritrovare il suo implacabile spirito combattivo. Sarà così che la donna sarà più determinata che mai a tornare al Fürstenhof a riprendersi l’uomo che ama: ci riuscirà? Seguici su Instagram.