Tempesta d’amore: Ariane tormenta Robert dal carcere! | Anticipazioni italiane

Anche una fredda e spietata dark lady può innamorarsi. Ne è la prova vivente Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), che ormai da mesi ha perso completamente la testa per Robert Saalfeld (Lorenzo Patané). Un amore che la poterà a commettere delle follie… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane scopre che Robert sposerà Lia

Quando ha deciso di conquistare Robert per mettere le mani sulle sue azioni del Fürstenhof, Ariane non avrebbe mai immaginato quello che sarebbe accaduto. Eh sì perché la donna si è davvero innamorata della sua vittima, arrivando a perdere totalmente il controllo…

Come sappiamo, Saalfeld ha ormai da tempo smascherato gli intrighi della Kalenberg, che ha ripudiato ad un passo dalle nozze per tornare dal suo vero grande amore – Lia Holle (Deborah Müller) – con cui ha anche deciso di sposarsi. Purtroppo per lui, però, la notizia è giunta anche all’orecchio di Ariane…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane tormenta Robert

Spinto dall’odio nei confronti della sua nemica mortale, è stato Christoph (Dieter Bach) stesso a rivelare ad Ariane la notizia delle imminenti nozze di Robert e Lia con l’intento di fare soffrire la dark lady. Oltre al dolore, però, l’albergatore scatenerà anche qualcos’altro…

L’idea che il “suo” Robert possa sposare un’altra farà infatti impazzire a tal punto Ariane da portarla a procurarsi illegalmente un cellulare in carcere ed iniziare a tempestare il suo amato di telefonate deliranti.

Ebbene, l’albergatore sarà così esasperato – nonché preoccupato per la reazione di Lia – da chiedere aiuto a Constanze (Sophia Schiller) e minacciare di rivolgersi direttamente al direttore del carcere. Nemmeno il rischio di compromettere il suo processo, però, fermerà la dark lady…

Pronta a tutto pur di riprendersi l'uomo che ama, la Kalenberg penserà dunque ad un modo per uscire di prigione il prima possibile. E non ci vorrà molto prima che le venga l'idea vincente…