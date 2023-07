Tempesta d’amore, casting news: arriva LALE, cugina di Shirin e futuro amore di… | Anticipazioni tedesche

Interessanti novità sono in arrivo sul fronte casting in Germania! Nella prossima stagione di Tempesta d’amore entrerà infatti in scena un personaggio che sembra essere destinato a giocare un ruolo chiave nella storyline legata ai due futuri protagonisti… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Lale è la cugina di Shirin

Una delle trame più attese dei prossimi mesi è senza dubbio quella legata alla storia d’amore di Gerry (Johannes Huth) e Shirin (Merve Çakır), una trama che ci terrà incollati al teleschermo per parecchio tempo e che si concluderà con un lieto fine da manuale.

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, i due innamorati convoleranno infatti a giuste nozze, circondati dall’affetto di amici e parenti. E sarà in questa occasione che conosceremo non solo i genitori di Shirin, ma anche la cugina di quest’ultima: Lale Ceylan.

In tale occasione, quest’ultima si fermerà al Fürstenhof pochi giorni, ma la sua presenza non passerà inosservata, tanto da lasciar presagire un suo futuro ritorno… e così sarà!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Lale futuro amore di Leander?

Alcuni mesi dopo, Lale ricomparirà infatti al Fürstenhof… e questa volta per restarci! La ragazza verrà infatti chiamata a sostituire Max (Stefan Hartmann) come fitness trainer per l’hotel a cinque stelle, stabilendosi dunque a Bichlheim in pianta stabile. E tutto lascia intendere che al Fürstenhof non troverà solo un lavoro…

Appena arrivata, la Ceylan andrà a convivere con Max e Leander (Marcel Zuschlag) e sembra che proprio quest’ultimo sia destinato a diventare per la nuova arrivata molto più che un semplice coinquilino. Lale sarà dunque la rivale di Eleni (Dorothée Neff) per il cuore di Leander?

Tempesta d’amore, casting news: Yeliz Simsek interpreta Lale Ceylan

Il personaggio di Lale Ceylan verrà interpretato da Yeliz Simsek, giovane artista tedesca di origini turche. Molto attiva in campo televisivo tra serie tv e cortometraggi, l’attrice trentatreenne ha anche preso parte ad una produzione cinematografica: Wintermärchen (“Fiaba d’inverno”).

Il debutto a Tempesta d’amore della Simsek nei panni di Lale avverrà nel corso della puntata 4019 in occasione del matrimonio di Gerry e Shirin, ma sarà solo a partire dalla puntata 4068 (in onda in Germania il prossimo 27 luglio) che il personaggio di Lale entrerà ufficialmente a far parte del cast fisso della soap. Seguici su Instagram.