Tempesta d’amore: Henning affronta Paul e rischia di morire! | Anticipazioni italiane

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore molte vite cambieranno, a partire da quelle di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Henning von Thalheim (Matthias Zera). La scoperta della terribile verità che li lega, porterà infatti i due uomini ad affrontare una situazione impossibile… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Henning scopre che Paul ha ucciso Manuela

Quando Paul ha incontrato per la prima volta Constanze (Sophia Schiller), mai avrebbe immaginato di essere legato a lei da un terribile segreto in grado di sconvolgere le vite di entrambi. Solo mesi dopo l’uomo ha infatti scoperto di aver involontariamente ucciso la cuginetta di Constanze e sorella minore di Henning – Manuela – quando era solo un bambino. Una scoperta che ha cambiato per sempre la sua vita…

Temendo di distruggere la sua relazione con Constanze e di mettere nei guai la sua adorata nonna Anna (Christiane Blumhoff) – unica vera responsabile dell’incidente – Paul si è dunque tenuto dentro questo terribile segreto, arrivando a confidarsi solo con le due persone di cui più si fida: Josie (Lena Conzendorf) e Christoph (Dieter Bach). Peccato solo che questi ultimi abbiano un’opinione molto diversa su come Paul dovrebbe comportarsi.

Se Josie è convinta che l’unica soluzione sia confessare la verità, Christoph è infatti assolutamente contrario ad una confessione del suo protetto. Ne scaturirà un duro confronto tra Saalfeld e la Klee, che non si accorgeranno di essere ascoltati da Henning…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul e Henning si scontrano

Sarà così che il sommelier scoprirà la terribile verità sulla morte della sorellina minore: il misterioso pirata della strada che la investì ed uccise altri non è che Paul! Una rivelazione che, come prevedibile, lo sconvolgerà.

Sotto shock, Henning prima si chiuderà in se stesso e poi affronterà Shirin (Merve Cakir), accusandola di aver sempre saputo la verità. Quando però gli sarà chiaro che la fidanzata era assolutamente all’oscuro del segreto di Paul, Henning deciderà di affrontare quest’ultimo…

Come prevedibile, il confronto tra i due uomini sarà dolorosissimo e, anche se Paul ammetterà subito le proprie colpe, il sommelier non riuscirà a trattenere la rabbia. E sarà proprio la rabbia insieme al troppo alcol da lui ingerito nella vana speranza di superare lo shock a portarlo a correre un rischio mortale…

A questa già terribile tragedia sta dunque per aggiungersi nuovo dolore?