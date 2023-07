Tempesta d’amore: Paul salva la vita a Henning! E lui… | Anticipazioni italiane

Momenti al cardiopalma sono in arrivo sui nostri teleschermi! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Henning von Thalheim (Matthias Zera) saranno infatti protagonisti di momenti ad altissima tensione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Henning scopre che Paul è un assassino

Da mesi ormai Paul sta convivendo con un terribile segreto che gli sta distruggendo la vita: vent’anni fa – quando era solo un bambino – si mise per gioco al volante di un pulmino, uccidendo accidentalmente la giovanissima Manuela von Thalheim, sorellina di Henning e cuginetta di Constanze (Sophia Schiller).

Dilaniato dai sensi di colpa ma al contempo terrorizzato all’idea di perdere la donna che ama e mettere nei guai la sua adorata nonna Anna (Christiane Blumhoff) – rea di avergli permesso all’epoca di guidare il veicolo – Lindbergh sta dunque convivendo con questo doloroso segreto. Segreto che sta però per venire svelato…

Ascoltando casualmente una conversazione tra Josie (Lena Conzendorf) e Christoph (Dieter Bach), Henning verrà infatti a conoscenza di quanto accaduto alla sua adorata sorellina. E, inutile dirlo, la sua rabbia esploderà!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul salva Henning

Dopo essersi inizialmente chiuso in se stesso per superare lo shock, il sommelier affronterà dunque Paul accusandolo di essere un assassino. E nemmeno la commossa confessione di Lindbergh riuscirà a placare la sua rabbia.

Fuori di sé per la rabbia ed il dolore, Henning proverà ad affogare la propria disperazione nell’alcol: una reazione che rischierà di provocare una tragedia. Quando poco dopo si imbatterà in Paul, il sommelier sarà infatti così fuori controllo da rischiare di venire investito da un’auto e solo il coraggioso intervento di Lindbergh lo salverà da morte certa!

Basterà questo eroico intervento a far ottenere a Paul il perdono? Inutile dire che la risposta è "no". Ciononostante, Henning permetterà a Lindbergh di confessare lui stesso la verità a Constanze. Come reagirà quest'ultima alla scoperta che l'uomo che ama ha distrutto la sua famiglia?