Tempesta d’amore: Rosalie indaga sul passato di Bettina e… | Anticipazioni italiane

Rosalie Engel (Natalie Alison) non è una donna che si arrende facilmente, soprattutto se è certa di essere sulla strada giusta. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella fidanzata di Michael (Erich Altenkopf) deciderà dunque di continuare ad indagare sulla nuova fiamma di André Konopka (Joachim Lätsch): Bettina Schönefeld (Natalie Hünig). E la sua determinazione verrà presto ripagata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie sospetta di Bettina

È passato ormai parecchio tempo dall’ultima volta che André si è innamorato, tanto che lo chef stava ormai perdendo la speranza di trovare la donna giusta… almeno fino ad ora! Da qualche settimana, il cuoco stellato del Fürstenhof ha infatti fatto la conoscenza di una certa Bettina, una sua fan che è subito riuscita a fare breccia nel suo cuore…

Come sappiamo, la donna ha intrapreso con Konopka un rapporto epistolare, salvo poi presentarsi a sorpresa al Fürstenhof per approfondire la conoscenza dello chef di persona. Se André ha fin da subito perso la testa per la Schönefeld, però, qualcun altro sarà decisamente meno entusiasta…

Stiamo parlando di Rosalie, amica e coinquilina dello chef. Dopo aver assistito casualmente ad una scena piuttosto sospetta in cui Bettina ingannerà platealmente André, la Engel affronterà dunque la nuova arrivata, costringendola ad ammettere le proprie bugie. In tale occasione la Schönefeld riuscirà a trovare delle giustificazioni plausibili al proprio comportamento, tanto da tranquillizzare André. Rosalie, però, sarà tutt’altro che soddisfatta!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie fa una scoperta sul passato di Bettina

Mentre André sarà sempre più innamorato della “sua” Bettina tanto da offrirle una posizione prestigiosa nella sua cucina, Rosalie sarà infatti assolutamente certa che la Schönefeld nasconda qualcosa e deciderà dunque di indagare.

Sarà così che Engel inizierà a scavare nel passato della nuova arrivata, facendo una scoperta interessante: la donna ha mentito sulle sue precedenti esperienze lavorative! Trionfante, Rosalie potrà dunque smascherare l’ennesima bugia di Bettina…

Riuscirà quest’ultima a giustificarsi di fronte ad André? E quali saranno le sue reali intenzioni? Seguici su Instagram.