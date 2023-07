Tempesta d’amore: Rosalie smaschera le bugie di Bettina! E André… | Anticipazioni italiane

Quando si tratta di riconoscere intrighi e bugie, poche persone sono esperte quanto Rosalie Engel (Natalie Alison)! Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore sarà proprio la bella fidanzata di Michael (Erich Altenkopf) ad aprire gli occhi ad André Konopka (Joachim Lätsch) sulla sua nuova fiamma… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie sospetta di Bettina

La Rosalie che conosciamo oggi è un personaggio complesso e divertente, molto lontano dalla perfida manipolatrice che arrivò per la prima volta al Fürstenhof ormai più di dieci anni fa. Ciononostante, la bella Engel non ha perso l’intuito quando si tratta di intrighi…

È stato proprio grazie alla sua arguzia che la donna ha sempre diffidato di Ariane (Viola Wedekind), anche quando quest’ultima aveva ormai convinto quasi tutti – inclusa Lia (Deborah Müller) di essere cambiata. E la Kalenberg non è l’unica ad aver attirato i suoi sospetti…

Negli episodi di Tempesta d’amore appena andati in onda da noi in Italia Rosalie è stata infatti testimone di una scena quantomeno curiosa: mentre era impegnata in una telefonata, una donna ha finto di mangiare una pralina di cioccolato salvo poi gettarla nella spazzatura con un gesto stizzito…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André scopre le bugie di Bettina

Ebbene, sul momento la Engel non farà troppo caso all’accaduto… almeno fino a quando non scoprirà che la maleducata sconosciuta altri non è che Bettina Schönefeld (Natalie Hünig), la nuova fiamma di André!

La verità salterà fuori quando Rosalie si ritroverà faccia a faccia con Bettina mentre quest’ultima sarà impegnata in un appuntamento galante con lo chef. E a quel punto la Engel non perderà tempo, smascherando le bugie della nuova arrivata.

Inutile dire che André resterà spiazzato da quella rivelazione, ma la Schönefeld riuscirà a fornire una spiegazione apparentemente plausibile per il proprio comportamento. Se Konopka crederà sulla fiducia alla sua amata, Rosalie sarà invece meno ingenua…

Cosa avrà in mente Bettina? E Riuscirà Rosalie ad aprire gli occhi ad André prima che sia troppo tardi?