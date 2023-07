Tempesta d’amore: Valentina viene rapita! E non può essere liberata… | Puntate tedesche

Un vero e proprio incubo sta per colpire la famiglia Saalfeld! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Valentina (Aylin Ravanyar) – giovane figlia di Robert (Lorenzo Patané) – sarà infatti vittima di un rapimento… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Valentina, Noah e Otto

Rientrata a sorpresa in scena dopo ad anni di distanza dal suo (temporaneo) happy end insieme a Fabien (Lukas Schmidt), Valentina sarà subito protagonista di una serie impressionante di intrecci amorosi.

Dopo un breve e tormentato amore per Michael (Erich Altenkopf), la giovane Saalfeld perderà infatti la testa per Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse) – secondogenito di Alexandra (Daniela Kiefer) – che sarà però già impegnato con Greta Bergmann (Laura Osswald), la nuova cuoca del Fürstenhof.

E non è finita qui! Col passare del tempo, la ragazza si avvicinerà infatti anche a Otto von Arnsberg (Maurice Lattke), un giovanotto con un passato da piccolo criminale. Sarà proprio grazie a Valentina che Otto deciderà di iniziare una vita onesta, finendo per innamorarsi della bella Saalfeld. E ora?

Benché molto legata ad Otto, Valentina spiegherà a quest’ultimo di non poterlo ricambiare, in quanto il suo cuore appartiene a Noah. Non per questo, però, il giovanotto si arrenderà! Determinato a conquistare la sua amata, cercherà infatti ogni pretesto per avvicinarsi a lei, riuscendo effettivamente a guadagnare punti…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Valentina viene rapita

Sarà in queste circostanze che al Fürstenhof comparirà un certo Bernd Brandt (Julian Felix Haberler), nemico giurato di Otto nonché causa dei guai di quest’ultimo. Ebbene, il nuovo arrivato dichiarerà di essere a Bichlheim per una riconciliazione. Peccato solo che le sue intenzioni siano ben diverse…

Eh sì, perché Bernd non si è affatto ravveduto e metterà in atto un vero e proprio piano criminale: rapirà Valentina e la rinchiuderà in un casolare abbandonato, per poi chiedere a Werner (Dirk Galuba) e Robert un lauto riscatto.

Mentre i Saalfeld tenteranno disperatamente di mettere insieme il denaro necessario per liberare la ragazza, quest’ultima commetterà un gravissimo errore: strapperà la maschera al suo rapitore. Il risultato? Dal momento che Valentina l’ha riconosciuto, Bernd le spiegherà di non poterla più liberare, neanche in cambio del denaro dei Saalfeld… Per la ragazza sarà dunque la fine? Seguici su Instagram.

(Puntate 4081-94, in onda in Germania dal 15 agosto al 1° settembre 2023)