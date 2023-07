Tempesta d’amore: Yvonne delude Christoph! Sarà finita? | Anticipazioni italiane

Partirà in salita la relazione tra Yvonne Klee (Tanja Lanäus) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach)! Poco dopo essere finalmente riuscita a sedurre l’albergatore, la bella madre di Josie (Lena Conzendorf) commetterà infatti un grave passo falso… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne seduce Christoph

Arrivata al Fürstenhof nella speranza di riuscire a trovare un uomo che le permetta di saldare i propri debiti, Yvonne ha subito identificato il “candidato” ideale: Christoph! Peccato solo che quest’ultimo non ne volesse sapere di lei. O almeno così è stato all’inizio…

Superata l’iniziale diffidenza, Saalfeld ha infatti iniziato ad apprezzare la Klee per le sue doti nascoste, tanto da chiederle di accompagnarlo ad una serata di gala. Serata che si concluderà con una notte di passione… I due staranno dunque per diventare una coppia?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne delude Christoph

Sarà sicuramente quello che penserà Yvonne, che vedrà i propri sogni apparentemente confermati quando Christoph le donerà un bellissimo abito da sera e dei preziosi orecchini. Un’amara delusione attende però la donna: i doni dell’albergatore valgono infatti pochi euro!

Inutile dire che si tratterà di un duro colpo per la Klee, che a quel punto non esiterà a rivendere i regali del suo amante nella speranza di riuscire a racimolare un po’ di denaro. Purtroppo per lei, però, Christoph la sorprenderà in flagrante e, come prevedibile, non la prenderà affatto bene!

La relazione di Yvonne e Christoph sarà dunque destinata a naufragare prima ancora di iniziare? Per ora vi anticipiamo che la donna ha ancora molte frecce al suo arco…