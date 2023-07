Terra Amara anticipazioni: Zuleyha scoprirà la tresca tra Demir e Umit?

Nessun tradimento può restare tale a lungo, nemmeno nelle intricate vicende di Terra Amara. Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) rischierà di scoprire la tresca in corso tra il marito Demir Yaman (Murat Unalmis) e l’avvenente dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral)…

Terra Amara, news: Demir inizia una tresca con Ümit

Come sapete, tale storyline inizierà in seguito alla tragica morte di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes). Dopo la perdita del suo grande amore, Zuleyha accetterà quindi di trattenersi alla tenuta Yaman, per il bene dei figli Adnan e Leyla, su richiesta di Demir, ma i loro rapporti matrimoniali saranno pressoché inesistenti. Non a caso, Demir si lascerà facilmente coinvolgere da Ümit, la nuova direttrice dell’ospedale di Cukurova, che però non sarà del tutto sincera nei suoi confronti.

La donna sarà infatti l’alleata segreta di Fikret Fekeli (Furkan Palali), che risulterà essere il fratellastro di Demir in quanto figlio illegittimo di Adnan Yaman Senior, e si avvicinerà all’imprenditore con il solo scopo di far naufragare il suo matrimonio, come gli suggerirà appunto di fare il “falso nipote” di Ali Rahmet (Kerem Alisik). Con il trascorrere delle settimane, Ümit darà però l’impressione di essersi realmente innamorata di Demir…

Terra Amara, trame: Ümit è innamorata di Demir?

Tale sospetto comincerà a prendere piede nel momento in cui, in un dialogo tra sé e sé, Ümit ricorderà che non può innamorarsi di Demir perché Fikret non glielo permetterebbe. Tuttavia, nei giorni successivi, la dottoressa andrà più volte a letto con Demir, il quale gli farà sempre presente che la sua situazione con Zuleyha è piuttosto delicata. Tra un confronto e l’altro, Ümit vorrà marcare sempre di più il territorio con Demir e cercherà qualsiasi tipo di pretesto per stare con lui.

Bisognerà quindi prestare particolare attenzione a ciò che farà Ümit quando tutta Cukurova saprà che è stata Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) ad assassinare Hunkar (Vahide Percin). Nel giorno dei funerali di Behice, che preferirà togliersi la vita piuttosto che scontare la sua pena in carcere, Ümit deciderà infatti di mandare un regalo a Demir…

Terra Amara, spoiler: Zuleyha rischia di scoprire la tresca tra Demir e Umit

Possiamo così anticiparvi che Ümit manderà nell’ufficio di Demir un fattorino affinché possa consegnargli due preziosi gemelli all’interno di una scatola. Quest’ultima verrà però ritrovata da Zuleyha, che chiederà appunto al marito da chi possa provenire un regalo così prezioso.

Visibilmente in difficoltà, Yaman verrà “salvato” dalla sua segretaria, che asserirà che gli stessi sono un presente di un socio che intendeva ringraziarlo per la conclusione di un affare. Bugia che la segretaria svelerà a Demir appena Zuleyha andrà via, precisando che quei gemelli sono in realtà un dono di Ümit.

Insomma, almeno per ora, Demir riuscirà a farla franca, ma le tante notti passate fuori casa, pur di stare con Ümit, faranno porre più di una domanda a Zuleyha; quest'ultima, nonostante i consigli di Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), sentirà di non poter recriminare nulla al marito, dato che lei per anni ha amato Yilmaz pur essendo sposata con lui…