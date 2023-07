Terra Amara anticipazioni: Zuleyha rivela a Demir che ha un fratellastro!

Come reagirà Demir Yaman (Murat Unalmis) appena Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) lo metterà al corrente del fatto che potrebbe avere un fratellastro? Come facilmente prevedibile, nel corso delle prossime puntate italiane di Terra Amara, l’imprenditore tenderà a scartare tale ipotesi, nonostante tutte le avvertenze della consorte…

Terra Amara, news: Fikret è il fratellastro di Demir

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, Fikret non è in realtà il nipote di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) poiché, come verrà svelato, suo padre non è Musa, il fratello defunto del “padrino”, ma Adnan Yaman Senior. Dato che non potrà vendicarsi dell’uomo – colpevole di non averlo mai accettato – perché è ormai morto da diversi anni, Fikret riverserà la sua ira su Demir, in primis spingendo la “complice” Ümit Kahraman (Hande Soral) a sedurlo col fine di far naufragare il suo matrimonio con Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek).

Un piano che sembrerà riuscire fin dal primo minuto, dato che Demir non impiegherà tanto tempo prima di cadere tra le braccia di Ümit e fare l’amore con lei. Tuttavia, le macchinazioni di Fikret si spingeranno oltre e tutto ciò avrà a che fare con una lettera che verrà ritrovata da Zuleyha…

Terra Amara, trame: la lettere di Adnan

In pratica, Fikret si intrufolerà in orario notturno nell’azienda Yaman e lascerà sulla scrivania di Demir una lettera di Adnan, dove quest’ultimo diceva alla madre che non intendeva prendersi cura di un altro figlio perché ne aveva già uno a cui intendeva destinare tutto quanto. Ovviamente, nella missiva non verrà fatto neanche una volta il nome di Fikret, ma Zuleyha la riterrà piuttosto attendibile non appena la ritroverà.

Non a caso, la Altun sentirà il dovere di informare Demir di quanto ha scoperto, ma la reazione dell’uomo sarà del tutto inaspettata, visto che non crederà ad una sola parola scritta…

Terra Amara, spoiler: Demir non crede di avere un fratellastro

Eh sì: anche se riconoscerà la grafia del padre, Demir non riterrà possibile che Adnan abbia avuto un altro figlio e protenderà per l’ipotesi che qualche brutto intenzionato stia cercando di tendergli un tranello. Neanche a dirlo, Zuleyha lo spingerà invece a valutare tutti i possibili scenari, sottolineando che uno scandalo di tale portata finirebbe per colpire il buon nome della famiglia Yaman, rappresentata appunto anche dai piccoli Adnan e Leyla.

Demir continuerà però ad essere piuttosto cocciuto a riguardo e non farà altro che avvicinarsi ancora a Ümit, inconsapevole del fatto che la donna è legata proprio a Fikret, il fratellastro che crede inesistente. Un trappolone che genererà diverse dinamiche nelle puntate a venire della telenovela turca…