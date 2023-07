Un Altro Domani anticipazioni: Victor e Carmen, il matrimonio si farà? Tutti remano contro!

Nonostante la pace ritrovata, Carmen Villanueva (Amparo Pinero) e Victor Velez de Guevara (Jon Lopez), alla fine, riusciranno a sposarsi? In realtà, nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, tutto sembrerà remare contro la felicità della “coppietta” ed il primo a bersagliarla sarà il cattivissimo Ventura (Iago Garcia)…

Un Altro Domani, trame: Carmen e Victor promessi sposi

Come abbiamo avuto modo di anticipare in precedenza nei nostri post, Victor e Carmen, una volta ritrovata la loro intesa, decideranno di convolare a giuste nozze entro due settimane anche per cercare di frenare la guerra tra le loro famiglie, che vedrà appunto su due fronti opposti lo spietato Ventura e il “mansueto” Francisco (Sebastian Haro).

Appena daranno l’annuncio, l’unica a rallegrarsi per la felicità raggiunta dai due ragazzi sarà Ines Acevedo (Barbara Oteiza), mentre Ventura e Francisco non sapranno come comportarsi a riguardo; in primis perché vorranno entrambi vincere la guerra d’affari che hanno avviato e non avranno più alcun desiderio di unire le loro famiglie.

Tale situazione, già decisamente controversa, troverà dei nuovi sviluppi nel momento in cui Ventura darà a Carmen una prova con la quale dimostrerà che Patricia Godoy (Silvia Acosta), pur essendo la sua convivente, ha più volte remato contro Francisco e la fabbrica di legname…

Un Altro Domani, news: tanti problemi attorno a Victor e Carmen

Stizzito, Francisco caccerà ovviamente Patricia di casa, anche se non potrà fare lo stesso nella fabbrica per via delle quote di cui disporrà. Dato che si sentirà sempre più isolata, la Godoy passerà quindi alle minacce con Ines, visto che avrà saputo che intrattiene da tempo una relazione extraconiugale con Angel (Ivan Lapadula), e la obbligherà a convincere Ventura a ospitarla nella loro villa (in modo tale da lasciare l’umile pensione in cui Francisco l’ha costretta a stare).

Ad ogni modo, tutti i tentativi di Patricia si riveleranno un vero e proprio buco nell’acqua, tant’è che – in occasione della nuova festa di fidanzamento di Victor e Carmen – le sarà impedito persino l’accesso al Rio Muni, ormai di proprietà di Linda (Esperanza Guardado). In ogni caso, a dare uno scossone negativo ai due innamorati ci penserà Ventura…

Un Altro Domani, spoiler: Ventura compromette il matrimonio tra Victor e Carmen?

Dato che sarà fortemente contrario all’unione, durante un acceso scambio di opinioni, Ventura farà sapere a Victor che, diversi mesi prima, Francisco e Patricia avevano un debito con lui. Per questo, il Velez de Guevara sottolineerà al figlio che Carmen ha dato il via per la prima volta alla loro relazione soltanto perché erano stati proprio il Villanueva a la Godoy a insistere in tal senso, per estinguere il debito con la famiglia Velez de Guevara.

Una verità che sconvolgerà Victor quando ne chiederà conto a Carmen, tant'è che lascerà a metà la discussione evitando poi di rivolgerle la parola nei giorni successivi. Insomma, questo matrimonio sembrerà non nascere sotto un buon auspicio…