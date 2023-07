Un Altro Domani anticipazioni: Julia si riavvicina a Leo

L’incidente che ridurrà in fin di vita Tirso Noguera (Oliver Ruano) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani farà sprofondare Julia Maria Infante (Laura Ledesma) nella disperazione più totale. Non a caso, dato che si sentirà completamente da sola, la ragazza finirà per riavvicinarsi all’ex fidanzato Leo Lozano (Juanlu Gonzalez)…

Un Altro Domani, news: l’incidente di Tirso

Come già sapete, Tirso verrà investito da una macchina durante una discussione piuttosto accesa con Julia. Nel momento in cui la donna le chiederà una volta per tutte se vuole stare con lei oppure no, Noguera si distrarrà e cercherà di raggiungere la Infante dall’altra parte della strada ma finirà per essere investito.

Nonostante l’intervento tempestivo dei medici, Tirso finirà in coma e, ad un certo punto, accuserà un edema celebrale che rischierà di compromettere per sempre il suo equilibrio fisico. A stargli vicino, oltre ad Elena (Aida de la Cruz) e il nipote Erik (Alex Mola) ci saranno tutti gli abitanti di Robledillo de la Sierra, mentre Julia – sinceramente innamorata di lui – si colpevolizzerà per quello che è successo… soprattutto quando Tirso si riprenderà miracolosamente!

Un Altro Domani, trame: Tirso mente a Julia; ecco come

Eh sì: entrando nello specifico della storyline, possiamo anticiparvi che Tirso ricorderà esattamente per quale motivo lui sia stato investito ma farà finta di esserselo dimenticato quando, nel corso di una visita, Julia gli chiederà se rammenta che cosa è successo tra di loro poco prima di venire investito. Una bugia che il Noguera, come confesserà in un secondo momento a Mario (Chema Adeva), avrà raccontato perché ormai considererà completamente chiusa la possibilità della nascita di una storia d’amore con la Infante.

Tuttavia, agendo in tale maniera, Tirso finirà per spingere nuovamente Julia tra le braccia di Leo, che aveva lasciato dopo aver scoperto che era lui il giornalista misterioso che ha scritto delle fake news sul suo conto e quello dei compaesani…

Un Altro Domani, spoiler: Julia si riavvicina a Leo

Dato che nessuno comprenderà il suo stato d’animo, Julia capirà benissimo come, nonostante tutte le bugie che le ha raccontato, Leo riusciva ad esserle di conforto nei momenti peggiori della sua quotidianità. Proprio per questo, penserà di rivolgersi a lui quando non saprà come comportarsi riguardo a Tirso. Quando quest’ultimo la rifiuterà, asserendo di non avere alcun ricordo del loro litigio, la Infante passerà dunque tantissimo tempo con il Lozano ed accetterà addirittura di andare a cena con lui a Madrid.

Un riavvicinamento che, ovviamente, non piacerà alla madre Diana (Cristina de Inza), certa che il giornalista finirà per fare soffrire nuovamente la figlia, anche se sembrerà davvero pentito per tutte le menzogne del passato. Un dubbio che, ve lo diciamo fin da ora, troverà risoluzione solo nell’ultimissima puntata della telenovela… Seguici su Instagram.