Un posto al sole anticipazioni: Giulia e Luca sempre più “piccioncini”, ma Renato…

Il personaggio di Luca De Santis (Luigi Di Fiore) sarà sempre più al centro della scena. Il nuovo primario, che finora abbiamo notato soprattutto per le sue sfuriate nei confronti di Rossella (Giorgia Gianetiempo), ha anche un lato dolcissimo che già tanti anni fa aveva riservato a Giulia Poggi (Marina Tagliaferri). E pare proprio che tale passato possa ripetersi, come dimostreranno le prossime puntate di Un posto al sole.

Nei recenti episodi andati in onda, Luca ha preferito non abitare più insieme a Michele Saviani (Alberto Rossi) e ha deciso di accettare l’offerta di Giulia di stare alla Terrazza, visto anche che al momento Franco (Peppe Zarbo), Angela (Claudia Ruffo) e Bianca (Sofia Piccirillo) non sono a Napoli. La nuova situazione ha però scatenato una sorta di “tardiva gelosia” in Renato (Marzio Honorato), che da molto tempo non è più sposato con Giulia ma al quale fa evidentemente ancora male il ricordo del tradimento dell’allora moglie con De Santis.

Il Poggi senior, insomma, è molto scettico verso la convivenza tra Giulia e Luca. Avrà ragione a pensare che tra i due possa esserci un ritorno di fiamma?

Già le attuali puntate ci stanno mostrando una rinnovata “cordialità” tra gli ex amanti e pare proprio che le cose si rafforzeranno in tale direzione: Giulia e Luca si accorgeranno che Renato non li sopporta insieme, ma questo non li fermerà… anzi! Nelle prossime settimane vedremo i due sempre più “appiccicati” e a ciò pare che contribuirà anche un’ideuzza di Raffaele Giordano (Patrizio Rispo).

C'è da dire che qualche insicurezza da parte di Giulia sarà ancora evidente, ma la strada sembra ormai tracciata. Una "nuova" coppia (virgolette d'obbligo) è dunque all'orizzonte? A tal proposito c'è però da dire che la Poggi al momento non immagina lontanamente della malattia che attanaglia il dottor De Santis: cosa succederebbe nel caso in cui lo venisse a sapere?