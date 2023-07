Un posto al sole anticipazioni: Riccardo si accorge che c’è qualcosa di “strano”…

Come ormai vi è chiaro, a Un posto al sole Nunzio (Vladimir Randazzo) finisce per accettare la corte di Ada (Annalisa Pennino) andandoci a letto, ma in cuor suo continuerà a pensare a Rossella (Giorgia Gianetiempo). Una confusione che potrebbe iniziare a creare qualche problema…

Come anticipa il settimanale Telepiù, Ada non si pentirà dei momenti piacevoli passati con Nunzio, ma Samuel (Samuele Cavallo) noterà che, quando l’amico e collega gli racconterà l’accaduto, ci sarà una sorta di “rammarico”, tanto che lo stesso Samuel penserà erroneamente che il Cammarota non abbia ancora dimenticato Chiara (Alessandra Masi)…

Le cose, però, sono destinate a peggiorare ancora: Rossella, dopo aver saputo dell’intimità tra Nunzio e Ada, dovrà pure accettare la proposta dell’infermiera di andare a cena con lei al Vulcano. Una situazione imbarazzante quanto complicata… e non finisce qui!

Alla cena si aggiungerà anche Riccardo Crovi (Mauro Racanati), “legittimo fidanzato” di Rossella. L’uomo, che non ha mai apprezzato particolarmente Nunzio, per l’occasione si accorgerà per la prima volta della strana reazione della sua ragazza quando vedrà lo chef e Ada insieme. Inizieranno i sospetti? Quel che è certo è che questa storyline continuerà a tenere banco anche dopo la pausa estiva di metà agosto… Seguici su Instagram.