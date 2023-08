Beautiful: Katie è insicura su Bill… | Trama 21 agosto 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 21 agosto 2023

Li sfoga tutta la propria rabbia su Sheila, che, tuttavia, non arretra. La dottoressa, inavvertitamente, si riferisce a Finn usando il presente, tuttavia il lapsus non sembra davvero insospettire Sheila. Quest'ultima è sorpresa e lieta quando scopre che il suo vecchio alleato, Mike Guthrie, è ora una guardia carceraria nella sua prigione. Donna, Katie e Hope passano del tempo insieme: la conversazione spazia da Sheila alla situazione sentimentale di Katie con Bill. Quest'ultimo la corteggia, ma Katie continua ad essere insicura di ciò che l'editore prova per Brooke. Ridge riconosce a Quinn il fatto di volere bene ad Eric.