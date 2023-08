Beautiful: Hope becca in flagrante Eric e Donna insieme | Trama 23 e 24 agosto 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 23 e giovedì 24 agosto 2023

Ridge e Taylor provano a contattare Li, preoccupati dal modo in cui la consuocera sembra tenerli tutti a distanza. La donna sta ancora cercando di salvare Finn in gran segreto. Hope si ritrova testimone della tensione tra Eric e Quinn, la quale vorrebbe che il marito dedicasse più tempo al loro rapporto.

Recatasi al Club dove Douglas è impegnato in piscina, Hope becca in flagrante Eric e Donna insieme. Tramite l'anello smart, Quinn riceve un altro avviso sull'attività cardiaca di Eric, che la mette in apprensione. Ridge e Taylor vengono informati da Baker sull'evasione di Sheila poco prima del suo trasferimento in una prigione federale. Li è certa di aver fatto un piccolo passo in avanti con Finn quando gli occhi del figlio fanno un movimento. La dottoressa è sconvolta dal ricevere la visita di Sheila Carter.