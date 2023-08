Beautiful: Sheila sconvolta ma sollevata! | Trama 25 agosto 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 25 agosto 2023

Sheila (Kimberlin Brown) è sollevata e sconvolta dallo scoprire che Finn (Tanner Novlan) è ancora vivo. Hope (Annika Noelle) acconsente di non dire niente a Quinn (Rena Sofer) sulla scappatella di Eric (John McCook) con Donna (Jennifer Gareis). Quinn ha coinvolto Bridget (Ashley Jones) nelle sue preoccupazioni per la salute di Eric: la figlia decide di affrontare l'argomento con il padre, dopo aver accettato di non dire niente sull'anello smart che Quinn gli ha regalato.