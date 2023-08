Beautiful, Hope ad Eric: “So tutto di te e zia Donna” | Trama 27 e 28 agosto 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 27 e lunedì 28 agosto 2023

Dopo aver impedito a Li di rispondere ad una telefonata di Taylor e Ridge, che volevano informarla della sua evasione, Sheila continua a scontrarsi con la dottoressa, ritenendo che Finn necessiti di un ospedale. A sorpresa Finn sembra riprendere i sensi e Sheila, spingendo via Li, si assicura di essere la prima madre che il figlio veda al risveglio. Pur comprendendo l’amore della zia Donna per Eric, Hope decide di parlare con lo stilista riguardo alla loro storia segreta. Bridget invita Quinn a continuare a monitorare la salute del padre e di tenerla aggiornata in merito.

Hope si confronta con Eric e gli rivela di essere a conoscenza della sua relazione extraconiugale con Donna. La giovane Logan vuole essere certa che lui non stia usando sua zia per rifarsi su Quinn. Dopo essere riemerso dal coma, Finn perde di nuovo conoscenza: è ancora troppo debole e Sheila vuole che Li lo guarisca.