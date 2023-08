Beautiful: Carter non riesce a togliersi Quinn dalla testa | Trama 29 agosto 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 29 agosto 2023

Carter non riesce a togliersi Quinn dalla testa, per questo deve trovare un modo per andare avanti. Hope dice a Eric che deve prendere una decisione: quello che sta facendo è ingiusto sia per Donna che per Quinn. Li sembra riconoscere a Sheila il fatto che ami Finn: la dottoressa è pronta a collaborare, unite, per salvarlo. Inoltre, falsificando un certificato di morte e sottraendo Finn, è anche lei colpevole di alcuni reati, andando dalla polizia rischierebbe troppo (a partire dalla propria carriera). Seguici su Instagram.