Beautiful, Brooke a Ridge: “Su Deacon, promessa mantenuta” | Trama 9 e 10 agosto 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 9 e giovedì 10 agosto 2023

Bill e Ridge trovano un terreno comune nel loro odio per Sheila Carter. Tuttavia l’editore, con il suo solito fare spiccio, rimprovera Ridge per non essere tornato da Brooke, anche lei vittima di Sheila. Brooke fa valere la propria decisione con Hope e Deacon, il quale prova a protestare.

Dopo aver liquidato le proteste di Deacon, Brooke telefona a Ridge, raccontandogli di aver attuato la propria promessa riguardante Deacon. Intanto Hope e Liam si godono un momento romantico di coppia.

