Beyond Paradise (spin off di Delitti in paradiso) da stasera su Canale 5

Stasera (mercoledì 23 agosto) su Canale 5 debutta Beyond Paradise, nuovo avvincente crime drama inglese (spin off della celebre Delitti in paradiso in onda su Rai 2) incentrato su Humphrey Goodman, il detective ispettore interpretato da Kris Marshall (protagonista della terza alla sesta stagione della serie principale). La prima stagione è formata da sei episodi che Canale 5 trasmetterà in tre prime serate.

Come già detto, la serie vede il ritorno di Kris Marshall nei panni dell’ispettore Humphrey Goodman insieme alla sua fidanzata Martha Lloyd (Sally Bretton) ed esplorerà la loro nuova vita insieme nell’immaginaria Shipton Abbott (città natale di lei), dove lui continua a lavorare in Polizia mentre lei sogna di aprire un ristorante.

Il nuovo team di Goodman è piuttosto eclettico ed è composto dal sergente investigativo Esther Williams (Zahra Ahmadi), dall’agente Kelby Hartford (Dylan Llewellyn) e dalla segretaria Margo Martins (Felicity Montagu). Completano il parterre il socio in affari (ed ex fidanzato ancora innamorato) di Martha, Archie Hughes (Jamie Barber), il ladruncolo della zona Josh Woods (Chris Jenks) e il Commissario Capo Charlie Woods (Jade Harrison).

Se Delitti in paradiso affascina il suo pubblico da oltre un decennio con la bellezza paradisiaca delle spiagge assolate della fittizia Saint Marie (un arcipelago delle Piccole Antille), Beyond Paradise (che letteralmente significa Oltre il Paradiso) può contare sull’altrettanto favolosa costa del Devonshire, nella cittadina di Looe, precisamente nella pittoresca penisola della Cornovaglia dove vivono i due protagonisti dopo aver lasciato la serie originaria.

Humphrey e Martha, oltre ai rispettivi impegni professionali, dovranno navigare anche tra gli alti e bassi della vita che metteranno alla prova la loro relazione. E nel finale di stagione ci sarà anche un interessante crossover con la serie madre in cui vedremo Goodman fare ritorno sull’isola di Saint Marie, dove ritrova alcuni dei suoi vecchi amici.

In conclusione possiamo dirvi che la scorsa primavera, poco prima del finale della prima stagione, la Bbc One non solo ha annunciato che la serie avrà una seconda stagione ma anche uno speciale natalizio, proprio come Delitti in Paradiso. Appuntamento dunque a questa sera su Canale 5 con la prima appassionante puntata di Beyond Paradise.