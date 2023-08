Con l’aiuto del cielo: stasera (25 agosto) il finale di serie su Canale 5

Stasera (venerdì 25 agosto) su Canale 5 torna Con l’aiuto del cielo, l’originale serie tv franco-belga che segue le vicissitudini di due protagonisti agli antipodi: una coraggiosa poliziotta ed un novizio dotato di uno spiccato fiuto investigativo.

Dopo i primi quattro episodi trasmessi da Canale 5 lo scorso novembre, stasera ritroveremo il capitano di polizia a Montpellier Elli Taleb (Sabrina Ouazani) e il giovane seminarista Clément (Mathieu Spinosi) alle prese con due nuove indagini: l’uccisione di un cuoco nel suo ristorante e un enigma da svelare all’interno di un’ abbazia. Ma andiamo con ordine.

Nel primo episodio intitolato La belladonna, Mathias sta consegnando i prodotti freschi dell’orto di Valmagne a un ristorante nell’entroterra di Montpellier, il proprietario si imbatte nel corpo senza vita di un aiuto cuoco che galleggia nella piscina. Incaricata delle indagini, Elli scopre che la causa del decesso è un avvelenamento. Deve districarsi tra i legami tra le due sorelle proprietarie del ristorante e affrontare la presenza di Antoine, il suo amore d’infanzia. Nel frattempo, Clement fa progressi nella ricerca della verità sull’identità dei suoi genitori.

Nel secondo e ultimo capitolo intitolato Anima persa, Il caposquadra incaricato di supervisionare i lavori di ristrutturazione dei Compagnons du devoir viene ritrovato senza vita nell’Abbazia di Valmagne, evidentemente vittima di una caduta le cui circostanze rimangono misteriose. Elli, tornata sul posto, si trova immersa in una complessa indagine che le impone di stabilire se si tratta di suicidio o di omicidio. Già turbato dal recente incontro con i suoi genitori biologici, Clement affronta il tragico evento con un misto di stupore e sgomento.

Prière d’enquêter, ovvero “Si prega di indagare” (titolo originale della serie), avrà nuovi episodi? La risposta è no e il motivo è molto semplice. Lanciata nel febbraio 2020, la serie ha subito fatto breccia nel cuore del pubblico francese ma, complice una messa in onda molto sporadica (le ultime due puntate, girate tra giugno 2021 e luglio 2022, sono state trasmesse solo nell’estate 2023) gli ascolti quest’anno non hanno confermato il successo ottenuto dai precedenti episodi. A questo si aggiunge anche la difficoltà nel portare avanti una serie che mescola religione e investigazione, come ha confidato nelle scorse settimane Anna Holmes, direttrice della fiction di France Télévision.

La vera forza di Con l’aiuto del cielo, oltre ai paesaggi mozzafiato dell’Occitania, una splendida regione posizionata nel cuore del sud-ovest della Francia, sta nel rapporto tra i due protagonisti, anime opposte ma che insieme si compensano. Il loro singolare rapporto è destinato a sconvolgere le loro vite e questo lo scopriremo proprio stasera nel gran finale di serie! Seguici su Instagram.