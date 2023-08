La promessa: Eugenia scambia Jana per Dolores! | Trama 11 agosto 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di venerdì 11 agosto 2023

Eugenia scambia Jana per sua madre Dolores e si scusa per averle portato via il figlio neonato. Jimena e Manuel annunciano ai marchesi che la ragazza ha cambiato idea e che non rientrerà dai duchi De Los Infantes. Jana spiega a Maria di voler avvicinare Juan per scoprire quello che è successo a Dolores e perché Marcos è stato dato a Eugenia. Manuel rivela a Cruz che sposerà Jimena solo per via dei suoi doveri di erede, ma non la ama affatto. Pia è sempre più in ansia per le attenzioni che Juan rivolge a Teresa e ne parla nuovamente con Romulo; quest'ultimo interviene per non far proseguire l'atteggiamento inappropriato del nobile ma viene pesantemente redarguito. Padre Camilo scrive una lettera in cui annuncia (a non si sa chi!) che Jimena ha deciso di restare a La Promessa; Jana appare sempre più sospettosa nei suoi confronti. Leonor si chiude in camera a piangere.