La promessa, anticipazioni dal 4 all’8 settembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 4 a venerdì 8 settembre 2023

Alonso, al suo ritorno, è accolto dall’affetto di Catalina. Manuel è sempre in stato letargico e preoccupa tutti a Palazzo. Jimena non sembra reagire al dispiacere e diventa sempre più tesa. Jana, di nascosto e con l’appoggio di Mauro, riesce a entrare in camera di Manuel per verificare il suo stato e offre di effettuare dei massaggi per ristabilire la circolazione e combattere decubito e atrofia muscolare. Padre Camilo diventa sempre più inviso alla servitù e alle cuoche. Camilo se ne lamenta con Petra fomentandone la reazione. Intanto il falso prete allunga il suo soggiorno con una finta scusa inventata di getto da Petra per sostenerlo. Cruz è distrutta e soffre per Manuel. Romulo tiene duro ma sembra perdere fiducia, anche da parte di Pia, che teme la sua cagionevole salute. Intanto Alonso avvisa Curro che a breve arriverà il suo tutore per l’esame di ammissione al Beaumont College di Windsor come richiesto dal barone per l’istruzione del giovane a partire dall’anno seguente.

Jana e Maria discutono perché hanno trovato un ultimo bigliettino di minacce al barone, ma riescono a nasconderlo. Cruz è in pensiero per il barone e ordina a Romulo di inviare dei telegrammi ai suoi più cari amici. Jana va da Manuel e riesce a rimanere sola con lui e gli parla. Petra fa irruzione in cucina lamentandosi degli odori che riempiono la casa e litiga pesantemente con Candela, Simona, e Lope. Mauro fa notare a Romulo che il barone è partito lasciando alla Promessa alcuni oggetti, ed è sospettoso.

Cruz scende in cucina e nota la presenza di Lope. Si arrabbia con la servitù e giura che prenderà provvedimenti. La servitù intuisce che a parlare con i signori potrebbe essere stata Petra. Maria e Teresa hanno la conferma che sia stata lei perché riescono a farla confessare. Cruz e Alonso discutono su come farla pagare al servizio. Dopo un primo momento di disaccordo i due decidono che procederanno con il licenziamento di Lope, Simona e Candela, appena riusciranno a formare una nuova squadra in cucina. Manuel, allettato in stato letargico, ha delle convulsioni e il medico cerca di indagare la causa del suo malessere. Jana è preoccupata per le condizioni di Manuel e vorrebbe poter fare qualcosa. Jimena, al contrario, è turbata dalla vista di Manuel in queste condizioni e non vuole vederlo. Curro viene messo a capo delle ricerche per ritrovare il signor barone, ancora disperso.

Manuel è ancora in stato letargico e inizia ad avere delle convulsioni, sembra non esserci speranza che si svegli; Jana, come di consueto, va a trovarlo e, mentre gli parla, lui le stringe ripetutamente la mano, pur restando incosciente. Petra cerca di convincere Cruz a licenziare immediatamente tutti i domestici e si offre di diventare la nuova governante; Alonso comunica a Romulo che arriverà un nuovo maggiordomo, per supervisionare lui e il resto della servitù: una volta che avrà fatto rapporto al marchese, questi deciderà se e chi licenziare, mentre Catalina prende le difese di Lope con il padre. Martina dice a Curro che è il momento di pensare a se stesso e concentrarsi sugli studi e Catalina si offre di aiutarlo. Lope dà a Maria un carillon che Salvador le ha comprato come regalo del loro primo mese insieme, prima di partire per l’Africa. Tra Cruz e Alonso c’è molta tensione per via dello stato di salute di Manuel.

Jimena sembra incapace di superare il rifiuto per la condizione di salute di Manuel ed evita in tutti i modi di passare del tempo con lui. Il Duca de Los Infantes crede che sia giunto il momento di allontanare la figlia da lui e la va a prendere, ma Jimena, nonostante tutto, non se la sente di abbandonare il suo futuro sposo. Intanto Alonso mette in atto la sua minaccia e il nuovo maggiordomo arriva a La Promessa; è chiaro fin da subito che non è lì per fare amicizia. Candela e Simona confessano a Teresa che, secondo loro, padre Camilo nasconde qualcosa di losco e che vorrebbero l’aiuto della ragazza per fare qualche indagine su di lui. Così le fanno scrivere una lettera alla Diocesi di Leon. E a proposito di lettere, anche Maria ne riceve una da Salvador, ma le parole del ragazzo non sono affatto buone. È stato mandato in un fortino nella terra di nessuno, alla mercé del nemico.

Manuel si è svegliato dal suo stato letargico, ma, dopo pochi minuti di tensione, perde nuovamente conoscenza. Jimena si incolpa di esserne la causa, ma Cruz la conforta, è sicura che Manuel si risveglierà. E così succede. Ma Manuel è molto confuso e non ricorda nulla. Riconosce i suoi genitori, ma l’unica cosa che può dire su Jimena, è che è la vedova del suo defunto fratello Tomas. D’altra parte, il nuovo maggiordomo Gregorio impone regole dure per la servitù e lascia Romulo quasi senza poteri e, oltretutto, continua a rivolgersi a lui con maleducazione in pubblico. Romulo contiene la sua rabbia come meglio può. Il sergente Funes torna a La Promessa: indagherà sulla scomparsa del Barone e interrogherà tutti i signori e i membri della servitù. Teresa è molto nervosa. È l’ultima ad aver visto il Barone prima che se ne andasse e sa che sarà una delle prime a essere interrogata. Pia, Jana e Maria la incoraggiano: non succederà nulla se non cadono in contraddizione!

Jimena suggerisce a Cruz di approfittare dell’amnesia di Manuel per riscrivere i suoi ricordi. Per evitare che il loro piano segreto venga contaminato dai membri della famiglia, Cruz annuncia durante una cena, che in caso si voglia incontrare Manuel, non bisognerà parlargli del suo passato. Gregorio inizierà le sue indagini per ritrovare la spilla della defunta marchesa e nel frattempo consegnerà a Simona le nuove linee guida per i pasti della servitù. Candela e Simona si sentiranno oltraggiate dal comportamento di Gregorio, il quale convocherà delle cuoche della provincia con l’intento di sostituire il personale della cucina. Maria racconterà a Simona quanto è affezionata al suo carillon, ma venendo presto sgridata da Gregorio per averlo usato nell’orario di lavoro. Funes inizierà il suo interrogatorio per ricostruire la scomparsa del barone, arrivando poi ad annunciare in piena notte il suo ritrovamento.

Simona e Candela trovano sotto al letto di Camilo la lettera del duca nella quale gli si dice di trovare delle informazioni sugli abitanti della tenuta. Petra li scopre e lo dice a Gregorio che minaccia di licenziare Candela e Simona. Quest’ultima e Candela confidano a Lope di aver indagato su Camilo e di aver scoperto che nasconde qualcosa. Manuel informa Jimena di essere a conoscenza della morte di suo nonno e le chiede di non mentirgli più in futuro. Gregorio sorprende Jana fuori dalla camera di Manuel e le fa una ramanzina e ordina a Mauro di non lasciare entrare nessuno che non sia autorizzato. Manuel si è ripreso e Jana, contro il volere di Maria, progetta nel momento del funerale di presentarsi al cospetto di Manuel per testare la sua reazione. Seguici su Instagram.