La promessa: Eugenia ha uno scatto d’ira! | Trama 9 e 10 agosto 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di mercoledì 9 e giovedì 10 agosto 2023

Alonso spiega a Manuel che le sue nozze con Jimena rappresentano l’unico modo che hanno per salvare la Promessa. Manuel dunque deve accettare di sposarsi “per il bene della famiglia”, poi ne parla anche Cruz scoprendo che anche lei sa della situazione economica della Promessa. Nel corso di una lite, Teresa dice a Mauro che non le rimane molto tempo alla Promessa in quanto le hanno proposto un nuovo lavoro ma non si sbilancia. Mauro è in ansia e ne parla a Pia. Comprendendo il coinvolgimento del barone, Pia dice a quest’ultimo di lasciare stare Teresa. Curro esorta padre Camilo a parlare con Leonor per aiutarla nei suoi problemi d’amore. Lei confessa al prelato che ama un uomo che non la corrisponde e che si è sposato con un’altra donna, ma non gli fa il nome. Simona, al mercato, nota che la Guardia Civile sta cercando un uomo con un fazzoletto rosso e lo dice a Lope.

A Camilo giunge una lettera in cui gli viene ordinato di scoprire come mai Jimena intenda lasciare la tenuta, in modo da poter intervenire. Manuel e Alonso parlano della situazione delle loro proprietà e il marchese ribadisce che il matrimonio del giovane con Jimena è l'unica speranza per salvare i possedimenti. Maria chiede a Salvador spiegazioni sul suo modo di fare: lui le dice di avere problemi gravi, ma non intende svelarli. Eugenia perde il controllo in presenza di Cruz, Alonso, del Barone, e Teresa; durante lo scatto d'ira, la donna chiede di non essere uccisa anche lei; Cruz a quel punto decide però di rimandarla in sanatorio. Pia ha un malore in presenza di Simona e Candela, la quale la copre, chiedendole di vedere un medico. Pia vede Teresa e il Barone appartati, mentre lui, utilizzando una scusa, le strappa un abbraccio. Pia dice a Juan che farà tutto il possibile per evitare che si approfitti di Teresa. Manuel chiede a Jimena di chiamare i suoi genitori alla Promessa per chiedere la sua mano.