La Promessa, anticipazioni: arriva Gregorio Castillo, il nuovo maggiordomo

Una new entry importante farà il suo ingresso nelle puntate italiane de La Promessa in onda a settembre. I telespettatori dovranno infatti familiarizzare con il volto di Gregorio Castillo (Bruno Lastra), il nuovo maggiordomo della tenuta. L’uomo verrà ingaggiato dal marchese Alonso de Luján (Manuel Regueiro) con una mansione ben precisa…

La Promessa, news: Cruz scopre che i domestici l’hanno ingannata

La storyline partirà nel momento in cui la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) verrà informata da Petra (Marga Martinez) del fatto che è Lope (Enrique Fortun) la misteriosa nuova cuoca de La Promessa. Inviperita, poiché se fosse stata informata prima non avrebbe mai permesso che un uomo cucinasse i pasti della tenuta, Cruz scenderà immediatamente nelle cucine e constaterà che Petra le ha raccontato tutta la verità.

A quel punto, la Ezquerdo minaccerà forti ripercussioni e, al termine di alcune discussioni con la governante Pia Adarre (Maria Castro) e il maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent), prenderà la sua decisione: Lope, Simona (Carmen Flores Sandoval) e Candela (Teresa Quintero), i maggiori artefici dell’inganno, potranno stare al loro posto di lavoro finché non avrà trovato dei degni sostituti. Tuttavia, col trascorrere delle giornate, le cose si metteranno male anche per Romulo…

La Promessa, trame: Alonso assume un maggiordomo “supervisore”

Eh sì: dato che sentirà che non può più fidarsi del proprio sottoposto perché gli ha nascosto per mesi interi ciò che stava facendo Lope in cucina, Alonso si porrà a muso duro con Romulo e gli farà sapere che ha assunto un nuovo maggiordomo, a tempo indeterminato, per supervisionare tutti i dipendenti della sua proprietà.

Una scelta, quella di Alonso, che di fatto declasserà anche lo stesso Romulo, visto che dovrà eseguire alla lettera le direttive dell’ultimo arrivato, il quale poi dovrà fare rapporto al marchese per capire se sia necessario cambiare qualcuno tra i lavoratori de La Promessa. E così, dopo pochi giorni, arriverà nella tenuta il “composto” Gregorio…

La Promessa, spoiler: Bruno Lastra sarà il maggiordomo Gregorio Castillo

Fin da subito, Gregorio dimostrerà infatti di essere completamente dedito al lavoro, tant’è che rifiuterà di bere qualcosa in compagnia di Alonso per prendere immediatamente servizio e capire cosa non vada alla tenuta. Non a caso, il signor Castillo chiederà a Romulo di fargli avere quanto prima il foglio di tutti i lavoratori dei Luján per capire se si debba modificare qualche turno oppure no.

Insomma, almeno per ora Gregorio non farà una buona impressione ai suoi colleghi, dato che sarà a tutti gli effetti una sorta di “spia” del marchese Alonso. Col trascorrere degli episodi, il nuovo arrivato si avvicinerà inaspettatamente ad una collega, ma di lui – ve lo diciamo già – non ci si potrà affatto fidare… Seguici su Instagram.