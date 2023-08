La Promessa anticipazioni: Cruz preoccupata per la scomparsa del padre Juan

Non sarà soltanto il coma del figlio Manuel de Luján (Arturo Sancho) a preoccupare Cruz Ezquerdo (Eva Martin) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. La dark lady comincerà infatti a porsi delle domande sulla mancanza di notizie da parte del padre, il barone Juan (Alberto Gonzalez), e comincerà a temere il peggio…

La Promessa, news: Juan e il tentato stupro a Teresa

Come sapete, Juan sparirà dopo un tentato stupro ai danni della povera Teresa Villamil (Andrea del Rio), che poi si confronterà sulla questione, in maniera piuttosto criptica, con la governante Pia Adarre (Maria Castro) ma anche con Jana Exposito (Ana Garces) e Maria Fernandez (Sara Molina). Fatto sta che, in seguito alla sopracitata aggressione, a La Promessa non ci sarà più traccia del viscido barone Juan, né tanto meno dei suoi vestiti (che spariranno dall’armadio).

Anche se il padre aveva annunciato qualche giorno prima che sarebbe partito a Cordoba per trovare alcuni amici, Cruz non si capaciterà di come l’anziano Juan sia potuto andare via senza nemmeno salutare, tant’è che cercherà ad ogni costo di rintracciarlo soprattutto quando le condizioni di Manuel saranno critiche a causa di un incidente aereo. Il barone sembrerà però sparito nel nulla…

La Promessa, trame: Cruz costretta a chiedere aiuto a Curro

In primis, Cruz chiederà al maggiordomo Romulo Baeza (Joacquin Climent) di contattare tutti gli amici di Juan residenti a Cordoba per capire se il padre sia andato a trovarli dal giorno in cui è “scomparso” dalla tenuta. Tale ricerca non avrà i risultati sperati, motivo per il quale alla fine Cruz si troverà costretta a chiedere aiuto all’odiato “nipote” Curro (Xavi Lock).

Confidando nel fatto che Curro è cresciuto insieme a Juan, Cruz domanderà al ragazzo una lista di amici del barone per capire se effettivamente possano aver avuto sue notizie da quando ha lasciato La Promessa. Insomma, il giallo sarà sempre più “fitto” e alla fine la preoccupazione prenderà il sopravvento nell’animo di Cruz.

La Promessa, spoiler: Cruz si scontra con Alonso

Non a caso, la donna cercherà conforto nel marito Alonso (Manuel Regueiro), che invece minimizzerà quanto starà succedendo con Juan e inviterà la moglie a concentrarsi sulla ripresa del figlio Manuel, l’unico che ha bisogno del loro aiuto. Cruz sarà dunque sempre più isolata nella tenuta riguardo le ricerche del padre, anche se ovviamente potrà contare su Petra (Marga Martinez).

In tutto ciò, Cruz dovrà fare i conti con l’ennesimo imprevisto e tutto ciò avrà a che fare con una richiesta improvvisa della “figliastra” Catalina (Carmen Asecas) che potrebbe compromettere ulteriormente il suo precario equilibrio costruito sulle bugie. Di che cosa si tratterà? Seguici su Instagram.