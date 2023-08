La Promessa anticipazioni: Leonor parte per Parigi ma c’è un piccolo mistero…

Tra qualche settimana, nel corso delle puntate italiane de La Promessa, i telespettatori avranno modo di assistere ad un inaspettato addio. Per rifarsi una vita dopo la brusca rottura con il cameriere Mauro Moreno (Antonio Velazquez), la “marchesina” Leonor de Luján (Alicia Bercan) deciderà infatti di trasferirsi a Parigi per seguire un corso di moda. Una scelta che verrà fortemente appoggiata dalla new entry Martina (Amparo Pinero), la cugina della ragazza…

La Promessa, news: Leonor tenta il suicidio

In primis, è bene ricordare che Leonor entrerà in crisi nel momento in cui, attraverso una serie di bugie, Mauro le farà credere di avere sempre avuto dei rapporti intimi con l’ex fidanzata Teresa Villamil (Andrea del Rio) anche quando loro due avevano una tresca clandestina. Una vera e propria menzogna che spezzerà in due il cuore di Leonor soprattutto quando, d’accordo con Mauro, Teresa arriverà addirittura a comunicarle di essere sposata con il bel cameriere.

Distrutta, Leonor si mostrerà dunque sempre più apatica di fronte a tutti i parenti e, un giorno, salirà sul cornicione de La Promessa con l’intenzione di togliersi la vita e porre fine alle sue sofferenza. A salvarla in extremis sarà il “cugino” Curro (Xavi Lock), che sceglierà di mantenere il silenzio con tutti quanti su ciò che Leonor stava per fare. Successivamente a tutti questi fatti, nella tenuta arriverà Martina…

La Promessa, trame: Martina fa una proposta a Leonor

Figlia di Fernando, fratello minore di Alonso (Manuel Regueiro), Martina sarà apparentemente arrivata a La Promessa su richiesta di Leonor, che le avrà scritto una serie di missive per metterla al corrente del suo rapporto logorante con Mauro. Proprio per questo, oltre ad affrontare il cameriere chiedendogli per quale ragione lui sia stato così cattivo con la cugina, la “nuova” De Luján offrirà alla parente una via d’uscita per voltare definitivamente pagina.

Possiamo infatti anticiparvi che Martina chiederà a Leonor se voglia andare al suo posto in una prestigiosa accademia di Parigi per studiare moda. Un’idea che a Leonor farà gola fin da subito, tant’è che si farà aiutare proprio da Martina a convincere il padre Alonso e la madre Cruz (Eva Martin) a lasciarle vivere questa nuova esperienza.

La Promessa, spoiler: Leonor parte per Parigi

Ottenuto il consenso dei genitori e quello del fratello Manuel (Arturo Sancho), che le darà l’assenso anche se ciò significa che non potrà assistere al suo matrimonio con Jimena de los Infantes (Paula Losada), Leonor preparerà le valigie e, dopo essersi congedata definitivamente persino da Mauro, si preparerà a vivere con la giusta determinazione questa nuova avventura, lontana da La Promessa.

Un’uscita di scena che avverrà nella sessantesima puntata della telenovela, ma che lascerà spazio anche ad un piccolo mistero: al momento dei saluti, Martina prenderà infatti in disparte Leonor e le dirà che potrà accedere al corso nella scuola di moda soltanto se si presenterà con il nome Martina de Luján, invitandola dunque a prendere parte alle lezioni con la sua identità.

Una richiesta a cui Leonor non sembrerà dare tanto peso, perché vorrà lasciarsi alle spalle la travagliata storia d'amore con Mauro, ma che darà modo di pensare che l'offerta fatta da Martina alla cugina non sia stata del tutto "disinteressata". E di questa questione, possiamo dirvelo già da ora, torneremo a parlare molto presto…