La Promessa anticipazioni: Lope, il suo segreto viene scoperto e…

Guai in arrivo per il cuoco provetto Lopez Ruiz (Enrique Fortuin) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Anche se tutti gli inservienti della tenuta si impegneranno per far sì che i De Luján non scoprano che è lui la “cuoca misteriosa”, la spietata marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martin) si renderà conto di tutto quanto e le conseguenze rischieranno di essere alquanto drastiche…

La Promessa, spoiler: Lope nei guai

La storyline prenderà via all’improvviso, ossia nel momento in cui Cruz scenderà nelle cucine e chiederà espressamente a Simona (Carmen Flores Sandoval) che cosa ci faccia un uomo ai fornelli. Ovviamente, fin dal primo istante sarà chiaro che Cruz è scesa lì proprio in cerca di Lope, visto che chiederà alla sua inserviente come abbia potuto pensare di tenere nascosto sia a lei e sia al marito Alonso (Manuel Regueiro) un particolare così scomodo per tanto tempo.

A prendersi una strigliata saranno inoltre la governante Pia Adarre (Maria Castro) e il maggiordomo Romulo Baeza (Joacquin Climent), con Cruz che annuncerà loro che presto ci saranno delle conseguenze per tutti, anche se permetterà a Lope di continuare a stare in cucina fino a nuovo ordine. Tutto questo, dunque, a quali tipi di risvolti porterà? Cerchiamo di scoprirlo insieme…

La Promessa, news: la decisione di Cruz

Al termine di alcuni incontri serrati, durante i quali Alonso comunicherà a Romulo di essere risentito per essere stato ingannato e Cruz sottolineerà a Pia che nessuno può farla franca dopo un imbroglio di tale portata, la situazione diventerà sempre più incandescente. Non a caso, alla fine, la contessa prenderà una decisione che rischierà di creare un vero e proprio marasma nella tenuta.

In pratica, Cruz farà presente a Pia che Lope e Simona, ma anche Candela (Teresa Quintero) potranno continuare a lavorare a La Promessa soltanto finché non avrà trovato dei sostituti in grado di rimpiazzarli. Insomma, la loro presenza nella tenuta avrà una “data di scadenza”…

La Promessa, trame: chi ha fatto la spia a Cruz?

E così per i tre dipendenti comincerà un vero e proprio calvario, mentre gli altri inservienti non avranno dubbi su chi ha comunicato a Cruz quanto stava succedendo con Lope. Tutti i sospetti ricadranno infatti su Petra Arcos (Marga Martinez), a sua volta irritata con i colleghi per l’atteggiamento poco amichevole che staranno riservando all’enigmatico e contraddittorio Padre Camilo (Chico Garcia). Nelle prossime settimane, l’aria a La Promessa sarà dunque piuttosto tesa… Seguici su Instagram.