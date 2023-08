La Promessa anticipazioni: Manuel in coma!

Nelle prossime puntate italiane de La Promessa tutti i riflettori saranno puntati sul giovane Manuel de Luján (Arturo Sancho). Nonostante le sue imminenti nozze con Jimena de los Infantes (Paula Losada), il marchesino non riuscirà a dimenticare la sua amata Jana Exposito (Ana Garces) e si renderà protagonista di un gesto avventato che potrebbe costargli caro. Non a caso, finirà in coma in seguito ad un bruttissimo incidente aereo…

La Promessa, news: ecco perché Manuel avrà l’incidente aereo

La storyline partirà nel momento in cui Manuel capirà che per essere davvero felice deve lasciare immediatamente La Promessa al fianco di Jana; proprio per questo, l’uomo scriverà una lettera alla domestica, chiedendole di presentarsi quella sera stessa nell’hangar per dare inizio alla loro fuga, sottolineando che in caso contrario riceverà un rifiuto come un vero e proprio addio.

Quando Jana non si presenterà all’appuntamento, a causa di un brutto imprevisto che avrà come protagonisti Teresa Villamil (Andrea del Rio) e il barone Juan Ezquerdo (Alberto Gonzalez), Manuel penserà che la ragazza abbia deciso di lasciarlo e, sconsolato, si metterà alla guida del proprio aereo, con il quale avrà un incidente.

Nel giro di qualche ora, grazie al Duca Josè Luis (Andres Blanco), il padre di Jimena, tutti quanti crederanno che Manuel sia morto. Ciò non corrisponderà però alla verità, anche se il giovane sarà piuttosto malconcio.

La Promessa, spoiler: Manuel è in coma!

Qualche giorno dopo, il marchese Alonso (Manuel Regueiro) tornerà infatti a casa con Manuel, che sarà in stato di incoscienza. Rattristato, Alonso svelerà alla moglie Cruz (Eva Martin) che il figlio non ha mai ripreso conoscenza dagli attimi dell’incidente, ragione per la quale è entrato in quello che definiscono un “sonno profondo”.

Ovviamente, tale situazione farà preoccupare tantissimo Alonso e Cruz, ma persino Jimena, che rischierà di restare nuovamente senza un marito dopo la morte prematura di Tomas (Jordi Coll). Tra gli affranti ci sarà anche Jana, ma anche qualcuno che remerà contro e altri che si porranno delle domande…

La Promessa, trame: il Duca De Los Infantes contro il matrimonio di Manuel e Jimena

Ad esempio, mentre credeva che Manuel fosse morto, Catalina (Carmen Asecas) si sarà soffermata a parlare della linea di discendenza del marchesato con la cugina Martina (Amparo Pinero), dicendole che, dopo il fratello, il ruolo spetterebbe al suo inesistente marito o a quello della sorella Leonor (Alicia Bercan), anch’egli inesistente, in caso di decesso del padre Alonso. Un discorso conclusosi con Martina cosciente del fatto che, senza un genero maschio di Alonso, la palla passerebbe al padre Fernando oppure al fratello Juan Carlos.

Ovviamente le due donne faranno decadere tale discorso non appena scopriranno che Manuel è ancora vivo, ma qualcun altro sarà ancora sulle spine: tramite Padre Camilo (Chico Garcia), il suo alleato segreto, il Duca José Luis avrà infatti scoperto che i De Luján vogliono fare sposare Jimena al loro discendente perché sono sull'orlo della bancarotta e non riterrà più Manuel l'uomo adatto per sposare la figlia. Una situazione spinosa che non mancherà di creare degli strascichi nelle settimane a venire…