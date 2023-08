La Promessa anticipazioni: Manuel, incidente aereo! Vivo o morto?

Dramma in arrivo nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Deluso da un ipotetico “due di picche” della sua amata Jana Exposito (Ana Garces), Manuel de Luján (Arturo Sancho) deciderà di fare un viaggio sul suo aereo in orario notturno. Una scelta che avrà delle conseguenze fatali…

La Promessa, news: Manuel fa una proposta a Jana

La situazione si delineerà pian piano nel momento in cui Manuel comincerà a sentire nuovamente la tensione per le sue nozze con Jimena de los Infantes (Paula Losada). Pur avendo chiesto la mano della donna, il “marchesino” non avrà infatti mai dimenticato Jana, ragione per la quale tenterà di fare un ultimo tentativo di avvicinamento.

In pratica, Manuel scriverà un bigliettino a Jana, dove le farà presente che l’aspetterà quella sera stessa nell’hangar per fuggire insieme a lei e cominciare una nuova vita insieme. Una missiva che Jana non leggerà per motivo ben preciso: Maria (Sara Molina) la narcotizzerà con del cloroformio e la legherà sul letto per impedirle di affrontare il barone Juan Ezquerdo (Alberto Gonzalez) e fargli del male.

Come se non bastasse, uno scontro tra lo stesso barone e Teresa Villamil (Andrea del Rio) metterà a dura prova le domestiche della tenuta, anche perché l’uomo sembrerà essere sparito nel nulla dopo aver tentato di violentare l’inserviente.

La Promessa, trame: incidente aereo per Manuel

E in tutto ciò, che cosa farà Manuel? Solo e sconsolato nell’hangar, non avendo idea di quello che Maria ha fatto a Jana, il giovane De Luján temerà che la sua amata abbia scelto di non seguirlo nella nuova vita che avrebbero costruito insieme. Per questo, con uno stato d’animo piuttosto agitato, l’uomo entrerà nel suo velivolo e partirà da solo.

Una situazione che, il mattino successivo, preoccuperà i genitori Cruz (Eva Martin) e Alonso (Manuel Regueiro), i quali non si capaciteranno di come il figlio sia potuto partire, in piena notte, senza avvisarli. E la preoccupazione aumenterà quando a La Promessa arriverà la notizia di un incidente aereo, la cui descrizione del velivolo corrisponderà proprio a quella di Manuel.

La Promessa, spoiler: Manuel è morto?

Dato quanto successo, a La Promessa si respirerà quindi un aria piuttosto tesa, destinata ad aumentare quando il Duca Josè Luis (Andres Blanco), il padre di Jimena, verrà avvisato per via telefonica del decesso di Manuel. Un lutto che spiazzerà tutti i nobili del palazzo, ma anche Jana, che nel frattempo avrà ritrovato tardivamente il bigliettino del “marchesino” e si darà la colpa della sua morte.

Ma Manuel sarà davvero passato a miglior vita? In realtà, ve lo diciamo sin da ora, il De Luján sarà vivo e vegeto, seppure piuttosto malconcio per via dell’incidente che gli sarà occorso. Un dubbio, quello riguardante la sua morte, che verrà avanzato da Catalina (Carmen Asecas) e la cugina Martina (Amparo Pinero), le quali si domanderanno per quale ragione Alonso – corso immediatamente in ospedale – non le abbia mai avvisate delle triste fine del parente, a differenza di quanto fatto dal Duca de los Infantes.

Un dilemma che spingerà Catalina a recarsi alla guardia civile per avere delucidazioni sul fratello…