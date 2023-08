La Promessa anticipazioni: Manuel perde la memoria, ecco chi ne approfitterà…

Nelle puntate italiane de La Promessa in onda tra fine agosto e inizio settembre, Manuel de Luján (Arturo Sancho) non se la passerà affatto bene. Vittima di un incidente aereo, il marchesino passerà diversi giorni in coma e al suo risveglio non avrà alcun ricordo dei suoi ultimi mesi di vita.

Per questa ragione, l’uomo si sarà completamente dimenticato anche del rapporto che lo lega alla domestica Jana Exposito (Ana Garces). Una situazione che permetterà alla fidanzata Jimena de los Infantes (Paula Losada) di tessere un abile inganno con la complicità della dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin)…

La Promessa, news: ecco perché Manuel avrà l’incidente

Tutto partirà quando Manuel capirà che non può sposare Jimena poiché il suo cuore batte soltanto per Jana. Certo di voler rinunciare al marchesato per amore della bella domestica, Manuel scriverà dunque una lettera a Jana, nella quale le chiederà di presentarsi quella sera stessa nell’hangar per dare inizio alla loro fuga. Una missiva che Jana, purtroppo, non leggerà in tempo poiché, quello stesso giorno, dovrà aiutare Teresa Villamil (Andrea del Rio) a difendersi dalle grinfie del barone Juan (Alberto Gonzalez).

Sconsolato ed erroneamente certo che Jana abbia scelto deliberatamente scelto di non fuggire insieme a lui, Manuel si metterà nervoso alla guida del suo velivolo ed avrà un incidente che lo ridurrà in coma per diverse settimane. Bisognerà però fare attenzione a quello che accadrà al suo risveglio…

La Promessa, trame: Manuel ha perso la memoria

Eh sì: una volta che riaprirà gli occhi, Manuel non avrà alcun ricordo dei suoi ultimi mesi di vita, tant’è che considererà ancora Jimena come la vedova del defunto fratello Tomás (Jordi Coll) e non avrà alcuna reminiscenza del successivo fidanzamento con lei. Come se non bastasse, Manuel non ricorderà nemmeno che la sorella Leonor (Alicia Bercan) si è trasferita a Parigi per studiare moda, motivo per il quale si mostrerà spiazzato quando troverà al suo capezzale la cugina Martina (Amparo Pinero).

Tra le altre cose, Manuel darà l’impressione di essersi dimenticato di Jana. Tutti questi fatti spingeranno Jimena a proporre a Cruz una strana alleanza…

La Promessa, spoiler: Jimena e Cruz cominciano a manipolare Manuel

Mostrando per la prima volta il suo vero volto, Jimena proporrà con successo a Cruz di cercare di plasmare i ricordi di Manuel facendo leva sulla sua amnesia. In pratica, Jimena vorrà che Manuel pensi che il loro fidanzamento fosse tra i più felici, poiché erano entrambi innamorati l’uno dell’altra, e in cambio prometterà a Cruz che l’aiuterà a fargli lasciare per sempre la sua passione per gli aeromobili, instillandogli il dubbio che stesse per lasciar perdere prima del pericoloso incidente che l’ha ridotto in coma.

Per riuscire nel suo intento, Jimena chiederà però a Cruz di esigere che tutti gli abitanti de La Promessa non parlino del passato. Una clausola che la Ezquerdo rispetterà dicendo ai parenti che è stato il medico a consigliarle di agire in tale maniera…

Si tratta di una vera e propria macchinazione, che si arricchirà di un'ulteriore regola: nessuno dei dipendenti, tranne Mauro Moreno (Antonio Velazquez), potrà avvicinarsi a Manuel. Una condizione che Jimena porrà per evitare che il suo promesso sposo possa vedere Jana e ricordarsi di lei…