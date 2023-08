My Home My Destiny anticipazioni: Emine va a vivere con Faruk ma…

Cosa deciderà di fare Emine (Naz Göktan) appena la madre Sultan (Hülya Duyar) e la migliore amica Zeynep Göksu (Demet Özdemir) scopriranno che ha intrecciato una relazione con Faruk Yilmazogullan (Engin Hepileri)? La risposta arriverà nel corso delle primissime puntate della seconda stagione di My Home My Destiny, quando la ragazza si troverà completamente da sola ad affrontare una difficile situazione…

My Home My Destiny, spoiler: Emine va a convivere con Faruk ma…

La storyline partirà circa un mese dopo la laurea di Zeynep. Dato che nessuno avrà accettato la sua relazione, Emine sarà andata a convivere con Faruk nella sua lussuosissima villa, interrompendo del tutto il rapporto con la madre Sultan, che soffrirà tantissimo per la sua dipartita, e soprattutto con Zeynep, ormai felice al fianco di Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol).

Nella sua “nuova” vita, ovviamente Emine non lavorerà e passerà tutto il tempo o sul divano a leggere libri o in giro per negozi a comprare dei costosissimi abiti, con i soldi della carta di credito di Faruk. Insomma, Emine darà l’impressione di essere una “mantenuta”, ragion per cui non sarà riuscita ad adeguarsi appieno alla vita del compagno. Quest’ultimo, dal canto suo, avrà inoltre un difficile problema da risolvere…

My Home My Destiny, trame: ecco perché Faruk è strano

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che il padre di Faruk non vedrà affatto di buon occhio la reazione sorta tra il consanguineo e la “povera” Emine. Tale contrarietà dipenderà da un motivo ben preciso: l’uomo vorrà infatti che il figlio sposi la ricchissima Selin Akatioglu, soprattutto perché la ragazza potrebbe essergli utili per risolvere alcune difficoltà nella sua impresa.

Proprio per questo, Selin inizierà a calcare la mano con Faruk, riempiendolo di telefonate per convincerlo ad uscire con lei. Tuttavia, Faruk tenderà a scartare ogni tentativo d’approccio con Selin, almeno finché non farà una mossa strana che metterà in allerta la stessa Emine, convinta che il misterioso interlocutore che spesso telefona al suo “fidanzato” sia un uomo…

My Home My Destiny, news: la strana richiesta di Faruk a Emine

Nel bel mezzo di un pranzo, Faruk proporrà infatti a Emine di acquistare un’altra casa, promettendole che potrà arredarla completamente a suo gusto. Una proposta che la donna accetterà col sorriso, almeno finché Faruk non le farà presente che in quella nuova abitazione dovrà andarci a vivere da sola. Visibilmente seccata, Emine tenterà di tirarsi indietro, poiché riterrà che Faruk stia cercando di interrompere la loro convivenza “indorandole” la pillola, ma poi si lascerà convincere.

Comunque sia, quello stesso pomeriggio Emine sarà ancora inviperita per la richiesta che Faruk le avrà fatto, tant’è che arriverà addirittura a frugare sul suo cellulare. Un gesto avventato che le farà scoprire che Faruk intrattiene della conversazioni telefoniche con la misteriosa Selin, ossia la ragazza altezzosa che ha incontrato una volta nel negozio di abiti lussuosi dove stava facendo shopping.

La relazione tra Faruk e Emine comincerà così a vacillare; sarà soltanto una crisi passeggera oppure la donna si pentirà presto di aver mollato tutti i suoi amici e la madre per stare al fianco del rampollo? Seguici su Instagram.