My Home My Destiny, anticipazioni: Mehdi scopre che Benal è incinta!

Fino a quando Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) ignorerà che l’ex amante Benal (İncinur Sevimli) aspetta un figlio da lui? Per avere una risposta a questa domanda bisognerà osservare con attenzione quello che succederà nelle prossime puntate italiane di My Home My Destiny, perché ad un certo punto Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) confesserà tutto quanto al marito. E da allora niente sarà più come prima nella telenovela turca…

My Home My Destiny, news: Mehdi viene pugnalato

Tutto partirà quando Mehdi confesserà a Zeynep di avere avuto una tresca con Benal, terminata poco prima del loro matrimonio. A quel punto, la Göksu riunirà tutti i tasselli del puzzle e comprenderà che l’infermiera aspetta un figlio proprio dal marito. Arrabbiata perché si sentirà presa in giro, Zeynep affronterà subito Benal, che rispedirà l’accusa alla mittente sottolineando che il bambino che ha in grembo è il frutto di una notte di passione con l’ex marito.

Una bugia che avrà le ore contate, poiché si sgretolerà pian piano nel momento in cui Mehdi verrà pugnalato mentre starà cercando di salvare il suocero Bayram (Kazım Sinan Demirer). Karaca se la vedrà infatti brutta e rischierà di morire, cosa che spingerà Benal ad andare in ospedale con la complicità di Cemile (Elif Sönmez), la sorella di Mehdi…

My Home My Destiny, trame: Benal confessa a Zeynep tutta la verità

Quando si renderà conto del fatto che Benal ha fatto di tutto per recarsi al capezzale di Mehdi, Zeynep comprenderà di essere stata ingannata per l’ennesima volta e costringerà la rivale a raccontarle tutta la verità. Messa con le spalle al muro, l’infermiera vuoterà quindi il sacco ed ammetterà che il figlio che aspetta è di Mehdi. Una notizia inattesa che troverà impreparata Zeynep, visto che non saprà come agire quando Mehdi si risveglierà dopo una difficile operazione.

Di primo acchito, Zeynep rinuncerà a parlare con Mehdi perché vorrà prima che affronti tutta la convalescenza. Tuttavia, quando l’uomo verrà dimesso, la Göksu affronterà un’altra volta Benal e le dirà che deve assolutamente parlare con Mehdi della gravidanza. Ma Benal lo farà davvero?

My Home My Destiny, spoiler: Mehdi scopre che Benal aspetta un figlio da lui!

In realtà, Benal desisterà dal suo intento perché non troverà il coraggio di parlare con Mehdi. Una mancata iniziativa che spingerà Zeynep a fare la cosa giusta, dato che sarà lei alla fine a dire a Mehdi che Benal aspetta un figlio da lui. Ovviamente, il meccanico sarà disorientato di fronte alla notizia che diventerà padre, in primis perché non vorrà rinunciare al figlio ma neanche al matrimonio con Zeynep, di cui è davvero innamorato.

Per questo, Mehdi andrà in cerca di un dialogo con Benal per decidere al meglio il da farsi, mentre Zeynep si confronterà con Emine (Naz Göktan) sulla questione e ventilerà l’ipotesi di lasciare Mehdi, pur essendo ormai innamorata di lui. Una faccenda non facile da gestire, che peggiorerà quando, nel bel mezzo del confronto, Benal spiazzerà Mehdi con alcune rivelazioni sulla sua famiglia…