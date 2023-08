My Home My Destiny anticipazioni: Nermin ridotta sul lastrico, ecco da chi

Che cosa succederà alla ricchissima Nermin (Senan Kara) una volta che il marito Ekrem (Nail Kırmızıgül) scapperà all’estero con l’amante Mertem e la figlia segreta dopo essersi macchiato del reato di frode? Tutto verrà chiarito nel corso delle primissime puntate della seconda stagione di My Home My Destiny e, purtroppo, la situazione economica di Nermin sarà disperata…

My Home My Destiny, trame: Nermin spiantata e senza un soldo…

Un mese dopo la fuga in America di Ekrem, Nermin avrà infatti perso le proprie abitazioni, motivo per il quale sarà stata costretta a cedere le quote delle sue società per trasferirsi in un appartamento malconcio, dove ci saranno persino gli scarafaggi in cucina e a malapena l’acqua calda. Un vero e proprio incubo a cui la donna starà cercando di porre rimedio attraverso il suo avvocato, che però farà fatica a garantirle una giusta difesa per ciò che il consorte le ha fatto.

Non a caso, nonostante le evidenti difficoltà, Nermin non avrà voluto informare la “figlia” Zeynep Göksu (Demet Özdemir) di ciò che le è capitato, sia per non turbarla a poche settimane dal raggiungimento della sua laurea in legge, sia per non darle ulteriori pensieri nel difficile matrimonio con Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol) dovuto alla gravidanza di Benal (İncinur Sevimli). La verità sarà però destinata a venire a galla…

My Home My Destiny, spoiler: Mehdi scopre dove si trova Nermin

Possiamo anticiparvi che il primo a scoprire ciò che starà accadendo a Nermin sarà Mehdi. Quest’ultimo non esiterà dunque a presentarsi nella “catapecchia” in cui vive la suocera e, spronandola a raccontare tutto quanto alla “figlia”, la convincerà a trasferirsi da lui e Zeynep.

Un escamotage che permetterà alla nostra protagonista di scoprire che Nermin non era in vacanza e, soprattutto, fino a che punto Ekrem è stato capace di fare del male alla “madre”, nascondendole persino di avere avuto una figlia con la legale dell’azienda che gestiva per conto suo. Tuttavia, la presenza di Nermin a casa Karaca infastidirà qualcuno…

My Home My Destiny, news: Sakine si confronta con Nermin

Come facilmente prevedibile, tale persona sarà Sakine (Zuhal Gencer), la madre naturale di Zeynep. Ancora una volta, la donna non potrà infatti fare a meno di provare gelosia per la complicità tra la figlia e la madre adottiva e non mancherà di palesarlo alla stessa Nermin. Comunque sia, in seguito a tale scontro, Sakine si mostrerà pentita per come si sarà comportata e cercherà di avvicinarsi a Nermin, assumendo però un atteggiamento servizievole che finirà per far spazientire l’ospite.

Ad ogni modo, data la convivenza obbligata, sia Sakine e sia Nermin avranno l'occasione di ripensare alle proprie azioni ed arriveranno ad una consapevolezza: seppur in diversi modi, entrambe si sono sacrificate per il bene di Zeynep, motivo per il quale chiariranno i contrasti e si impegneranno a non farsi più la "guerra". D'altro canto, però, la povera Zeynep dovrà prepararsi ad altri sconti provenienti da altri suoi parenti, acquisiti e no…