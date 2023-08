My Home My Destiny anticipazioni: Zeynep e Mehdi fanno l’amore!

Il “matrimonio in bianco” tra Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) e Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) sta per finire. Nelle puntate finali della prima stagione di My Home My Destiny, i due coniugi faranno infatti per la prima volta l’amore, anche se prima la donna dovrà fare al marito una “spiacevole” confessione…

My Home My Destiny, news: Mehdi scopre che Benal è incinta

La storyline entrerà nel vivo nel momento in cui Zeynep confesserà a Mehdi che l’infermiera Benal (İncinur Sevimli) aspetta un figlio da lui. Seppur sotto shock per via del grosso imprevisto che non aveva minimamente messo in conto, Mehdi deciderà di fare da padre al bimbo che Benal aspetta, ma non vorrà affatto rinunciare al suo matrimonio con Zeynep, che dal canto suo ventilerà invece l’idea di lasciarlo perché riterrà che sia l’unica via d’uscita.

Tuttavia, dopo ore di riflessioni, Zeynep arriverà ad una consapevolezza, ossia al fatto di non poter rinunciare a Mehdi, l’uomo di cui si è follemente innamorata. Proprio per questo, la ragazza dirà apertamente allo stesso Mehdi che lo ama e gli farà sapere che può contare su di lei, perché non intende porre fine alla loro unione.

Insomma, pur con il bambino di Benal in arrivo, Zeynep avrà chiaro che non vuole rinunciare al suo amore per Mehdi…

My Home My Destiny, trame: Zeynep e la confessione a Mehdi

Bisognerà dunque fare particolare attenzione a come proseguirà la storia: una volta che Benal sarà stata accolta in una nuova casa affittata da Zeliha (Nurşim Demir), desiderosa di fare la sua parte nella vita del nipote in arrivo, Mehdi e Zeyenp avranno modo di trascorrere una sorta di luna di miele, in compagnia di alcuni amici, in un albergo di proprietà di Nermin (Senan Kara).

Tuttavia, ad un certo punto, sarà chiaro che Mehdi vuole fare finalmente l’amore con Zeynep, la quale invece non saprà come comportarsi perché, in precedenza, si sarà già concessa all’ex fidanzato Faruk (Engin Hepileri) ed avrà paura che il marito possa giudicarla per questo. Per questo, prima di fare qualsiasi passo, telefonerà a Emine (Naz Göktan) per chiederle un consiglio, ciò perché ignorerà che l’amica ha intrecciato una relazione proprio con Faruk!

Emine consiglierà quindi a Zeynep di essere completamente sincera con Mehdi, confidando nel fatto che quest’ultimo saprà essere clemente in primis perché aspetta un figlio da Benal. Un’ipotesi, quella di Emine, che si rivelerà esatta, dato che Mehdi – pur professandosi gelosi di Faruk e di come l’ha toccata in precedenza – comprenderà appieno la confessione di Zeynep sottolineando che non la giudicherà mai per il suo passato.

I coniugi si lasceranno così andare alla passione e faranno per la prima volta l'amore, risvegliandosi il mattino successivo felici e contenti per l'intesa raggiunta. Comunque sia, possiamo dirvi già da ora che la felicità di Zeynep finirà presto per via di una scoperta inattesa che avrà delle ripercussioni abbastanza pesanti…