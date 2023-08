My Home My Destiny anticipazioni: Zeynep scopre che Emine e Faruk stanno insieme!

Una sconcertante scoperta attende Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) nelle prossime puntate italiane di My Home My Destiny. La ragazza scoprirà infatti nel peggiore dei modi che Emine (Naz Göktan), la sua migliore amica, ha intrecciato una relazione con Faruk (Engin Hepileri), il suo ex fidanzato, e non la prenderà affatto bene…

My Home My Destiny, news: Zeynep, Mehdi e la luna di miele in ritardo

La faccenda si delineerà pian piano nel momento in cui Zeynep confesserà a Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) di essersi innamorata di lui, motivo per il quale si dirà disposta a restare al suo fianco nonostante la gravidanza di Benal (İncinur Sevimli). A quel punto, i due sposi vorranno recuperare il tempo perso e accetteranno una proposta di Nermin (Senan Kara), che li inviterà a stare in un albergo di sua proprietà al fine di festeggiare la luna di miele che non hanno mai avuto.

Mehdi e Zeynep si recheranno dunque all’hotel, insieme a Cemile (Elif Sönmez), Sultan (Hülya Duyar), Nuh (Fatih Koyunoğlu) e le giovani Kibrit (Helin Kandemir) e Yasemin (Kayra Zabcı). Lì i due avranno modo di fare per la prima volta l’amore, ma il mattino successivo il risveglio per Zeynep diventerà amaro…

My Home My Destiny, trame: Faruk porta Emine nello stesso albergo dove stanno Mehdi e Zeynep!

Eh sì: possiamo anticiparvi che, inconsapevolmente, anche Faruk porterà Emine nello stesso albergo dove Mehdi, Zeynep e i loro parenti staranno trascorrendo la luna di miele. Una fuga, quella dei due piccioncini, che avverrà quando Sultan scoprirà la loro tresca, minacciando di spedire la figlia da una zia lontana.

Ovviamente, appena si renderà conto del fatto che la madre è nella sua stessa struttura così come i coniugi Karaca, Emine implorerà Faruk di riportarla a casa, ma l’uomo la inviterà a stare tranquilla sottolineando che quell’albergo è suo quanto di Nermin e che farà di tutto per evitare che qualcuno li scopra.

Una promessa che si rivelerà fin da subito vana, dato che Kibrit vedrà Emine in zona piscina al fianco di Faruk e le mostrerà tutto il suo dissenso per quello che starà facendo alle spalle di Zeynep. Anche se Kibrit starà zitta, pur di non ferire la “madre”, il peggio avverrà dunque il mattino successivo…

My Home My Destiny, spoiler: Zeynep scopre che Faruk e Emine stano insieme!

Il tutto avverrà mentre Mehdi e Zeynep staranno per tornare a casa, dopo la giornata trascorsa nell’hotel. In cerca di Kibrit, Zeynep andrà dunque nella reception dell’albergo e vedrà Faruk e Emine avvinghiati e in atteggiamenti intimi. Una visione che spiazzerà la Göksu, che scapperà senza proferire parola e farà cenno all’amica di non avvicinarsi.

Appurato che anche Sultan è contraria alla liaison tra la figlia e Faruk, Zeynep non comprenderà per quale ragione Emine si sia comportata in una maniera così assurda, mettendo a rischio tutti i suoi affetti, e chiederà a Mehdi e a Nuh di non muovere un dito per cercare di salvarla dalle “grinfie” del rampollo. Un aiuto di cui Emine forse potrebbe avere bisogno visto che, al suo rientro dall’hotel, scoprirà che il padre di Faruk non vede affatto di buon occhio la neo relazione del figlio con lei… Seguici su Instagram.