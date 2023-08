Tempesta d’amore, anticipazioni dal 27 agosto al 2 settembre 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 27 agosto a sabato 2 settembre 2023

Josie dice chiaramente a Paul che le minacce di Christoph non faranno che renderli ancora più uniti di prima e conferma lo sciopero generale.

Shirin è a terra dopo la chiusura del suo salone di bellezza, ma riceve a sorpresa aiuto proprio da Merle!

Paul confessa a Josie il vero motivo del comportamento di Christoph: Ariane lo ricatta per via della sua appropriazione indebita. Grazie a questa informazione, la ragazza ha un’idea geniale per aiutare i Saalfeld e, al contempo, tutelare il personale.

Michael riceve una richiesta singolare: deve cantare il suo grande successo “Luft und Liebe”. Peccato solo che Natascha (con cui cantava il duetto) sia da tempo sparita dalla sua vita e Rosalie non sappia cantare…

Shirin ringrazia Merle per il suo aiuto con una cena a quattro coi rispettivi fidanzati. Quando le due donne restano sole, però, Merle accusa Shirin di avere delle mire su Gerry e le intima di tenersi lontana da quest’ultimo!

I Saalfeld restano positivamente colpiti dalla proposta di Josie e accettano di versare ad ogni dipendente ben 1000 euro, con la promessa di concedere il prima possibile gli aumenti promessi. A quel punto lo sciopero viene interrotto e la crisi evitata.

Michael si mette alla disperata ricerca di una partner che possa duettare con lui. Al suo annuncio risponde una vecchia conoscenza del medico: Carolin Lamprecht!

Gerry confessa a Merle di essere stato innamorati di Shirin, rendendo così la fidanzata ancora più insicura. Non sapendo come comportarsi, il giovanotto chiede consiglio a Werner…

Già colpito dall’impresa di Josie, Paul osserva quest’ultima mentre comunica la bella notizia ai dipendenti del Fürstenhof. E a quel punto l’uomo capisce di essersi innamorato…

Benché la crisi al Fürstenhof sia stata risolta, i Saalfeld devono recuperare il prima possibile le prove che Ariane ha raccolto contro Christoph. Grazie ad un colpo di fortuna, Werner scopre dove la dark lady nasconde gli scottanti filmati…

Paul resta sconvolto dai propri sentimenti per Josie, con cui cerca di chiarirsi. La ragazza, però, lo tiene a distanza a causa della delusione per il comportamento tenuto da Lindbergh durante lo sciopero.

Benché col cuore a pezzi, Gerry capisce di dover proteggere Merle e comunica dunque a Shirin di aver deciso di chiudere i rapporti con lei. La Ceylan è sconvolta!

Grazie ad un tranello, Christoph riesce a scoprire il luogo in cui Ariane ha nascosto le prove con cui lo sta ricattando.

Michael non riesce a credere che la sua vecchia compagna di studi Carolin sia a Bichlheim! La donna si candidate anche per la posizione di responsabile della scuderia del Fürstenhof…

Tina incoraggia Josie a riprendere la sua formazione come cioccolataia. Temendo la reazione di André, Josie chiede a Paul di sostenerla, ricevendo una reazione sorprendente…

Merle è felicissima per la decisione di Gerry di chiudere i rapporti con Shirin. Al contrario, Max e Erik sono sempre più preoccupati per il giovane Richter…

Carolin e Rosalie si trovano fin da subito benissimo insieme. Con grande sorpresa di Michael, la Lamprecht gli confessa di essere stata innamorata di lui…