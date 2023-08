Tempesta d’amore, anticipazioni dal 3 al 9 settembre 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 3 a sabato 9 settembre 2023

Paul è sempre più a disagio in presenza di Costanze e cerca di evitare quest’ultima andando a fare un’escursione nel bosco nonostante l’imminente maltempo. Nel frattempo, Josie viene incaricata di preparare una cenetta romantica in una delle baite del Fürstenhof…

Carolin accetta di duettare insieme a Michael e trascorre poi una bella serata con il medico e Rosalie. Questi ultimi cercano di sdebitarsi chiedendo a Werner di assumere l’amica come istruttrice di equitazione. I due, però, non si accorgono che la Lamprecht ha un segreto…

Ariane sostiene di avere una copia delle prove contro Christoph. Benché convinto che si tratti di un bluff, l’albergatore decide di non correre rischi e fa credere alla dark lady di averla avvelenata, promettendo di darle l’antidoto solo in cambio della copia…

Sorpreso dal maltempo, Paul è costretto a rifugiarsi in una baita, ritrovandosi faccia a faccia con Josie. I due sono così costretti a trascorrere la notte insieme…

Werner resta impressionato dall’esperienza di Carolin, ma poi scopre che quest’ultima è stata in prigione con l’accusa di contrabbando di opere d’arte e rifiuta di assumerla. Delusa, la donna decide di lasciare il Fürstenhof…

Shirin è a pezzi per la fine della sua amicizia con Gerry e così Henning escogita un sistema per costringere i due a parlarsi. Il piano ha successo, tanto che i due si riappacificano.

Durante la loro notte in baita, Josie affronta Paul ammettendo di essersi innamorata di lui. Il ragazzo decide dunque di dichiararsi a sua volta, ma viene interrotto dall’improvviso arrivo di Constanze!

Dopo la riappacificazione tra Gerry e Shirin, Merle prova a combattere la propria gelosia passando del tempo con la “rivale” e Henning. Durante una serata in birreria, però, la Finow perde la testa e intima alla Ceylan di stare lontana dal suo fidanzato!

Josie intuisce che Paul voleva dichiararsi e cerca il confronto con quest’ultimo. Lui, però, nega tutto, spezzandole il cuore. Disperata, la ragazza finisce per confidarsi con Tina…

Rosalie offre a Carolin un lavoro nel Cafè Liebling, permettendole così di restare al Fürstenhof. Quando Michael corre ad informare l’amica, i due ripercorrono i momenti passati insieme in passato e nel medico riaffiorano vecchi sentimenti…

Tina capisce che Paul si è innamorato di Josie e lo incoraggia a combattere per il vero amore. A quel punto la cuoca lascia il Fürstenhof per tornare in Islanda.