Tempesta d’amore, casting news: arriva CAROLIN e avrà due amori | Anticipazioni italiane

Grandi novità sul fronte italiano di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni entrerà infatti finalmente in scena un personaggio attesissimo destinato a portare una vera e propria rivoluzione nella soap bavarese… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin è un ex amore di Michael

Dopo la dolorosa fine del suo matrimonio con Natascha Schweitzer (Melanie Wiegmann), da ormai parecchio tempo Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) ha finalmente ritrovato la serenità al fianco di colei che sembra essere il suo grande amore: Rosalie Engel (Natalie Alison). Ma sarà davvero così?

Le cose inizieranno a cambiare quando – nel corso della puntata 3814 – alla porta del dottor Niederbühl busserà una bella donna che il medico conosce molto bene: Carolin Lamprecht! Ex compagna di studi nonché membri di un gruppo rock, i due furono legati da un rapporto molto speciale che andava oltre l’amicizia…

Ad insaputa di entrambi, infatti, Michael e Carolin furono a lungo tempo perdutamente innamorati l’uno dell’altra, ma nessuno dei due ebbe mai il coraggio di dichiararsi. La vecchia fiamma si sarà spenta?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin avrà anche un altro amore…

Ebbene, possiamo anticiparvi che la risposta è “no”. I sentimenti tra Niederbühl e la Lamprecht finiranno infatti per riaffiorare, mettendo a dura prova la relazione tra il medico e Rosalie. E non è finita qui!

Possiamo infatti anticiparvi che Michael non sarà l’unico amore di Carolin. Quest’ultima sarà infatti protagonista di una storia d’amore davvero rivoluzionaria che porterà in scena la prima love story omosessuale tra due donne appartenenti al cast fisso di Tempesta d’amore.

Tempesta d’amore, casting news: Katrin Anne Heß interpreta Carolin Lamprecht

Il personaggio di Carolin Lamprecht verrà interpretato da Katrin Anne Heß, attrice classe 1979 molto attiva non solo davanti alla cinepresa ma anche come doppiatrice. Benché si tratti di un volto nuovo per i telespettatori di Tempesta d’amore, la 44enne artista tedesca fa in realtà parte della “famiglia allargata” della soap: il suo compagno è infatti Andreas Thiele, attore noto ai fan di Sturm der Liebe per aver interpretato Jacob Krendlinger, fratello di Eva (Uta Kargel) nonché ex amante di Rosalie.

Come già anticipato, l’ingresso in scena di Katrin Anne Heß nei panni di Carolin Lamprecht avverrà nel corso della puntata 3814 e per lei è in arrivo un ruolo nel cast fisso della soap. Occhi dunque aperti sulle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore per l’arrivo di questo irresistibile personaggio! Seguici su Instagram.