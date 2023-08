Tempesta d’amore: Eleni decide di tornare da Leander, ma scopre di essere incinta! | Anticipazioni tedesche

Un doppio clamoroso colpo di scena sta per cambiare per sempre il corso della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore ! Nelle prossime puntate tedesche della soap i protagonisti Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) ed Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) sembreranno infatti finalmente ritrovarsi, salvo poi trovarsi di fronte ad un nuovo, inaspettato ostacolo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Eleni, Leander e Julian

Mentre in Italia l’attenzione è tutta per Josie (Lena Conzendorf) e Paul (Sandro Kirtzel), in Germania si è da tempo spostata su un’altra coppia protagonista: quella formata da Eleni e Leander. Innamoratisi poco dopo il loro primo incontro, i due verranno improvvisamente divisi da un crudele intrigo: la madre di Eleni – Alexandra (Daniela Kiefer) – darà a Leander la colpa della tragica morte della sua ultimogenita, la giovanissima Vroni (Selina Weseloh).

Di fronte ad una simile tragedia, i due protagonisti decideranno dunque di separarsi ed Eleni si legherà a Julian Specht (Tim Borys), nuovo autista del Fürstenhof. Una relazione che Leander faticherà ad accettare: nonostante tutto, infatti, il suo cuore appartiene ancora alla Schwarzbach. E la cosa è reciproca…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Eleni scopre di essere incinta

Benché sinceramente innamorata di Julian, col passare del tempo Eleni si renderà infatti sempre più conto di quanto i suoi sentimenti per Leander non sono non siano mai svaniti, ma siano molto più forti di quelli che prova per il fidanzato.

E così – complice anche il chiarimento sulle reali responsabilità di Saalfeld nella morte di Vroni – la Schwarzbach deciderà di tornare dal suo ex. Due eventi inaspettati, però, cambieranno ancora una volta le carte in tavola…

La prima sarà un grave lutto subito da Julian: una circostanza che porterà ovviamente Eleni a dover essere di conforto al compagno, rimandando così la loro separazione. Quando finalmente arriverà il momento giusto, però, accadrà qualcosa di assolutamente clamoroso: la ragazza scoprirà di essere incinta! Una scoperta che cambierà tutto… Seguici su Instagram.

(Puntate 4080-4109, in onda in Germania dal 14 agosto al 22 settembre 2023)