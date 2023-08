Tempesta d’amore: Erik scopre che Yvonne ha un tumore! | Anticipazioni tedesche

Non sembra esserci pace per Erik Vogt (Sven Waasner)! Dopo aver rischiato di perdere l’amato fratello Florian (Arne Löber) a causa di una malattia mortale, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore l’uomo si ritroverà a rivivere lo stesso incubo con la donna che ama… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Yvonne rifiuta di sposare Erik

Chi segue le nostre anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d’amore sa bene che Erik e Yvonne (Tanja Lanäus) sono destinati ad innamorarsi, trovando l’uno nell’altra il compagno per la vita.

Non c’è dunque da stupirsi se negli episodi della soap presto in onda in Germania Vogt deciderà finalmente di fare il grande passo, chiedendo alla sua amata di sposarlo! Peccato solo che la reazione di quest’ultima non sarà quella sperata…

Benché in cuor suo non desideri altro se non sposare il suo Erik, Yvonne respingerà infatti la proposta di matrimonio di quest’ultimo, senza fornire una spiegazione credibile. Inutile dire che Vogt resterà spiazzato dal comportamento della compagna, tanto da iniziare addirittura a sospettare che la donna lo tradisca. Purtroppo, però, la verità è ben diversa…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Yvonne confessa a Erik di essere malata

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, poco prima della romantica proposta di Erik, Yvonne scoprirà infatti di avere un tumore al seno. Una notizia che la sconvolgerà a tal punto da portarla a chiudersi in se stessa senza farne parola con nessuno, nemmeno col compagno.

Col passare del tempo, però, la Klee si renderà conto che con il suo silenzio sta facendo soffrire il suo amato. E così, seppur col cuore a pezzi, la donna non vedrà altra scelta se non confessare ad Erik la terribile verità: ha un tumore e rischia di morire!

Come reagirà Erik di fronte a questa drammatica notizia? E, soprattutto, Yvonne riuscirà a sopravvivere?

(Puntate 4075-4102, in onda in Germania dal 7 agosto al 13 settembre 2023)