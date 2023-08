Tempesta d’amore: Josie salva il Fürstenhof e diventa un’eroina! | Anticipazioni italiane

Dimenticate la timida aspirante cuoca degli inizi: nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Josie Klee (Lena Conzendorf) dimostrerà di che pasta è fatta, diventando una vera e propria eroina per i Saalfeld e tutto il Fürstenhof. Sarà però soprattutto Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) a rimanere impressionato dalla sua co-protagonista… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie contro Paul e i Saalfeld

Una rivolta senza precedenti sta sconvolgendo il Fürstenhof, mettendo in crisi la famiglia Saalfeld. Determinata a colpire Christoph (Dieter Bach) e distruggere il suo amato hotel, Ariane (Viola Wedekind) ha infatti ricattato l’albergatore costringendolo a bloccare gli aumenti di stipendio da tempo promessi al personale. Una decisione che ha scatenato il caos!

Comprensibilmente furiosi, i dipendenti dell’hotel si sono infatti ribellati di fronte a questa decisione ingiusta e hanno nominato Josie loro portavoce. Un incarico che la ragazza ha inizialmente accettato con riluttanza, ma per cui si rivelerà presto essere stata la scelta migliore.

Mentre Paul – pur dichiarandosi dalla parte del personale – non muoverà un dito per aiutare i suoi dipendenti e, anzi, sarà una marionetta nelle mani di Christoph, Josie non lascerà nulla di intentato pur di difendere i diritti dei suoi colleghi, arrivando ad affrontare Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), indire uno sciopero generale e dichiarare guerra a Christoph (e Paul) quando l’albergatore ordinerà di chiudere il salone di bellezza di Shirin (Merve Çakır).

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie trova una soluzione alla crisi

E Paul? Profondamente colpito dal temperamento di Josie, il ragazzo finirà per confessare a quest’ultima il vero motivo per il proprio comportamento passivo: Ariane tiene in pugno sia lui che Christoph grazie alle prove della sua appropriazione indebita. E sarà proprio grazie a questa confessione che la giovane Klee elaborerà una strategia vincente…

Sorprendendo tutti, la ragazza si presenterà di fronte ai Saalfeld con un compromesso che lascerà tutti a bocca aperta: i dipendenti rinunceranno momentaneamente all’aumento e interromperanno lo sciopero, a patto che ricevano una promessa scritta dei futuri adeguamenti di stipendio oltre ad un bonus di mille euro ciascuno che dovrà essere versato da Christoph personalmente. In questo modo, il personale verrà tutelato e i Saalfeld avranno tempo per cercare di sottrarre ad Ariane le prove con cui ricatta Christoph.

Il risultato? La proposta di Josie verrà accolta con entusiasmo sia dai dipendenti sia dai Saalfeld, permettendo così una risoluzione della crisi. Sarà così che – mentre Christoph e Paul tireranno un sospiro di sollievo – la Klee verrà celebrata come un'eroina. E da questo momento per lei cambieranno molte cose…