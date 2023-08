Tempesta d’amore: Josie si dichiara a Paul! E lui… | Anticipazioni italiane

Pensava di aver trovato un’amica a cui poter confidare tutto e invece si renderà conto che per lei non è mai stata un’amicizia! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) scoprirà infatti che Josie Klee (Lena Conzendorf) è innamorata di lui. E a quel punto nulla sarà più come prima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul e Henning si riappacificano

Se fin dal loro primo incontro, Paul e Josie hanno avuto un legame speciale, a trasformare una semplice amicizia in qualcosa di unico è stato soprattutto il dramma vissuto da Lindbergh dopo la scoperta di avere sulla coscienza la piccola Manuela von Thalheim.

Come sappiamo, è stata infatti proprio la giovane Klee a sostenere il ragazzo negli ultimi mesi, fornendogli non solo una spalla su cui piangere, ma anche saggi consigli. Non c’è dunque da stupirsi se, dopo la tanto attesa riappacificazione con la famiglia von Thalheim, Josie sarà la prima ad essere invitata alla festa organizzata per il lieto evento. La festa però si concluderà in modo davvero inaspettato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul scopre che Josie lo ama

Come prevedibile, i festeggiamenti per l’insperata pace tra i Lindbergh e i von Thalheim continueranno tutta la serata tra balli e brindisi. Stanchissima, Josie finirà così per addormentarsi sul divano, dove verrà rapita dall’ennesimo sogno romantico su Paul.

Ebbene, il destino vorrà che proprio allora quest’ultimo si avvicinerà all’amica ascoltando inavvertitamente una vera e propria dichiarazione d’amore che la Klee gli farà nel sonno. Sconvolto, Lindbergh si renderà dunque conto che Constanze ha sempre avuto ragione: Josie è innamorata di lui! Come reagirà il bel protagonista di fronte a questa rivelazione? Seguici su Instagram.