Tempesta d’amore: Robert e Lia escono di scena (e solo uno tornerà!) | Anticipazioni italiane

Il momento tanto temuto sta per arrivare. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore due personaggi amatissimi lasceranno il Fürstenhof ed usciranno di scena. E per uno di loro si tratterà di un addio definitivo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lia vuole partire con Robert

Quando – dopo la morte della prima moglie Miriam (Inez Bjørg David) e la fine del suo matrimonio con Eva (Uta Kargel) – Robert si è innamorato di Lia Holle (Deborah Müller), ha pensato di aver finalmente trovato la compagna per la vita. Purtroppo, però, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) ha fatto di tutto per distruggere il loro sogno…

Spinta sia dall’amore per Robert sia dal desiderio di distruggere il Fürstenhof per colpire Christoph (Dieter Bach), la dark lady ha tessuto un intrigo dietro l’altro pur di separare Robert da Lia e distruggere la vita di quest’ultima. Un accanimento che non si è fermato neppure ora che i suoi intrighi sono stati scoperti.

Ormai esasperata, Lia ha così finito per perdere il controllo, arrivando vicinissima ad uccidere la Kalenberg investendola con la propria auto. Un avvenimento che ha portato la Holle a maturare una decisione: lei e Robert devono andarsene dal Fürstenhof per sempre!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert e Lia e Werner lasciano il Fürstenhof

Dopo aver invano tentato di dissuadere la sua futura sposa, Robert si è così trovato nella difficile situazione di dover scegliere tra il desiderio di stare accanto alla donna che ama partendo insieme a lei e il dovere di sostenere il padre.

Ebbene, il senso di responsabilità nei confronti del genitore non farà che aumentare quando il Fürstenhof verrà sconvolto da una rivolta dei dipendenti che rischierà di rovinare per sempre l’hotel. Ciononostante, sarà Werner (Dirk Galuba) stesso ad incoraggiare il figlio a partire insieme alla compagna e non sacrificare la propria felicità in nome della famiglia.

E così – nel corso della puntata 3811 – Robert e Lia lasceranno insieme il Fürstenhof tra l’affetto di amici e colleghi. Un addio che risulterà estremamente difficile sia per Saalfeld che per la Holle, soprattutto perché sarà “per sempre”. Ma lo sarà davvero?

Per ora non vogliamo rivelarvi troppo, ma vi possiamo anticipare che – mentre per uno dei due personaggi si tratterà effettivamente di un addio definitivo – per l'altro questa partenza sarà solo un "arrivederci". Prima che possiamo rivedere Robert o Lia in scena, però, passeranno almeno un paio di mesi…