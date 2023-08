Tempesta d’amore: Yvonne ha un grave incidente! E Erik… | Anticipazioni italiane

Proprio quando sembrava aver ormai raggiunto il suo grande obiettivo, un evento drammatico rischierà di rovinare tutto. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Yvonne Klee (Tanja Lanäus) avrà infatti un drammatico incidente proprio quando aveva finalmente conquistare la sicurezza economica al fianco di Christoph Saalfeld (Dieter Bach)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne ha in mano Christoph

Arrivata al Fürstenhof nella speranza di risolvere i suoi problemi finanziari, Yvonne ha subito identificato l’uomo perfetto per i suoi obiettivi: Christoph! Ricco, affascinante e single, l’albergatore può infatti regalarle la vita lussuosa che la donna sogna da sempre. Prima, però, la Klee lo ha dovuto conquistare!

Come sappiamo, inizialmente Saalfeld non era particolarmente impressionato dalla madre di Josie (Lena Conzendorf), salvo poi cambiare totalmente idea dopo averla conosciuta meglio. Donna dai mille talenti, Yvonne è dunque riuscita a conquistare Christoph e continuerà ad impressionarlo giorno dopo giorno, fino a realizzare di averlo ormai in pugno!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne ha un incidente

La conferma arriverà quando la Klee salverà l’evento di presentazione del libro di cucina di André (Joachim Lätsch), stupendo tutti con le sue doti di presentatrice ed intrattenitrice. Un’impresa che lascerà Saalfeld letteralmente a bocca aperta…

Ebbene, la crescente vicinanza tra Yvonne e Christoph non passerà inosservata a Erik (Sven Waasner), che ne sembrerà infastidito. Vogt si sarà innamorato dell’ex amante? Quel che è certo è che – quando la Klee scomparirà nel nulla dopo una sessione di jogging – l’uomo si metterà immediatamente alla sua ricerca, trovandola priva di sensi nel bosco.

Preoccupatissimo, Erik si precipiterà a soccorrere Yvonne, prendendosi amorevolmente cura di lei. Un gesto che cambierà tutto per entrambi…