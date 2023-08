Un posto al sole: Rossella sposa Riccardo? Dubbi e incertezze | Anticipazioni

Torna in onda Un posto al sole, dopo la breve pausa estiva in cui ha trovato posto la riproposizione di alcune “storie” della passata stagione. Con le puntate inedite, pare proprio che si arriverà al “dunque” in una vicenda triangolare che già da qualche tempo ha fatto capolino nella soap partenopea di Rai 3.

Nell’ultima puntata di questa settimana, infatti, vedremo Riccardo (Mauro Racanati) che, rientrato con Rossella (Giorgia Gianetiempo) dalla vacanza a Lisbona, prenderà un’inattesa decisione. Di cosa si tratterà? Non è difficile da immaginare…

Spoiler Un posto al sole: Rossella ha dei dubbi, Nunzio si consola

Eh sì: tra i due giovani medici si parlerà di matrimonio: il dottor Crovi chiederà alla sua amata di sposarlo e lei, dopo una serie di dubbi, finirà per accettare la proposta. La prospettiva nuziale, neanche a dirlo, arriverà in breve tempo alle orecchie di Nunzio (Vladimir Randazzo), che ovviamente ne rimarrà deluso. Ma la stessa “futura sposa”, a dire il vero, non sembrerà sprizzare felicità da tutti i pori e continuerà a manifestare una buona dose di incertezze.

Nonostante ciò, i preparativi cominceranno e quindi tutto sembra portare verso il matrimonio di Rossella e Riccardo. Ma andrà tutto nel verso giusto o arriveremo a vedere qualcosa di “deja vu” a Upas? I fan storici sanno di cosa stiamo parlando…

Quel che è certo è che Nunzio, segretamente innamorato di Rossella, al momento potrebbe trovare consolazione nelle braccia di un’altra donna, ma poi cosa succederà? Ne vedremo delle belle… Seguici su Instagram.