Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 13 e giovedì 14 settembre 2023

Mentre Sheila si interroga su cosa ne sia stato del corpo di Li Finnegan, il cui ritrovamento non è menzionato dai media, Finn sembra avere una brutta crisi, potenzialmente fatale. Carter e Quinn si lasciano andare ai loro sentimenti. Una videochiamata con Steffy lascia Ridge e Taylor preoccupati per la figlia. Sheila, decisa a non lasciare che Finn muoia, intende intervenire con il defibrillatore.