Beautiful: Finn ricorda che è stata Sheila a sparare | Trama 15 e 16 settembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 15 e sabato 16 settembre 2023

Finn (Tanner Novlan) ha ripreso conoscenza, ma è ancora confuso e cerca di capire il perché si trovi insieme a Sheila (Kimberlin Brown). Intanto Taylor (Krista Allen), preoccupata che Sheila possa trovare un modo per arrivare a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), si pente di averle impedito di togliersi la vita sul tetto dell'ospedale. Mentre Ridge (Thorsten Kaye) è in visita a casa di Brooke (Katherine Kelly Lang), per sincerarsi della sicurezza della moglie, Finn ricorda gli avvenimenti del vicolo: è stata Sheila a sparare, quando lui si è messo di mezzo per fare da scudo a Steffy.